LA lucha entre PP y PSOE es a muerte, lógico cuando se inicia una campaña en la que los sondeos recogen un avance último del PSOE que no esperaban ni los propios socialistas. También es a muerte la lucha entre el PP y Vox, este último partido vende caros sus posibles apoyos y exige lo que Feijóo no está dispuesto a dar cuando los resultados no se corresponden con las exigencias. Pero también hay marejada, que no lucha a muerte, dentro de Sumar, Y dentro de Vox, y descontento en el independentismo catalán por la división interna que está afectando al respaldo social al secesionismo, que ya no es mayoritario.

Se inicia oficialmente la campaña electoral en un escenario de todos contra todos. Aunque parece que hay un seguro ganador, el PP de Núñez Feijóo, nadie se atreve a aventurar que el resultado confirmará al presidente del PP como futuro presidente del gobierno.

Tanto Sánchez como Feijóo, Moncloa como Génova, consideran que el debate del próximo lunes en Atresmedia, el único cara a cara entre los dos posibles presidentes de gobierno, va a ser determinante.

Sánchez se ha encerrado en Moncloa desde la tarde del jueves para preparar a fondo ese debate. Lo hace con los responsables de su gabinete, Oscar López y Antonio Hernando, con el secretario de Estado de Comunicación, Frances Vallés, más varias personas de su absoluta confianza, entre ellas los tan mencionados estos días Miguel Barroso y José Miguel Contreras. Pero han trascendido ya diferencias internas en el equipo. No es oro todo lo que reluce en el gabinete y, como suele ser habitual cuando las cosas no van tan bien como se esperaba, ha empezado el cruce de reproches que enturbian incluso las relaciones personales. Los ministros se limitan a facilitar informes y papeles, que es lo que se les ha pedido, para que Sánchez pueda esgrimir datos con los que tratar de romper la estrategia de Feijóo en el debate, que evidentemente será acusatoria.

El presidente del PP no ha cancelado sus actos de campaña, excepto el lunes, aunque ha dedicado todo el tiempo disponible entre mítines y entrevistas a la preparación del debate, aprovechando los viajes en coche y Ave. Cuenta con un equipo que le prepara toda clase de papeles, como ocurre en Moncloa, con una persona fundamental para coordinar la preparación del debate, Marta Varela. Lleva 15 años trabajando con Núñez Feijóo en su círculo más cercano, junto a su hefa de Comunicación Mar Sánchez, y desde hace tres años es su jefa de Gabinete. Marta y Mar son dos persona clave en la carrera política de Núñez Feijóo, primero en Galicia y ahora en Madrid, y Varela lleva el peso de la estrategia del debate del lunes.

Podemos, a la espera de que Díaz se estrelle

Vox y Podemos pelean por la tercera posición el 23-J, pero es unánime entre los profesionales de las empresas demoscópicas –probablemente no coincide con ellos José Félix Tezanos, que es verso suelto y cada vez más desacreditado en ese mundo– que más que saber qué partido se hace con la tercera posición, lo determinante para el futuro gobierno es conocer la distancia que separa al primer partido del segundo. Si la distancia entre PP y PSOE es superior a los 40 escaños, más allá de los porcentajes de votos, es difícil que el segundo colocado pueda gobernar. Esa es la razón de que tanto en Moncloa como en Génova, donde reciben sus propios tracking –sondeos diarios– además de los que publican varios medios estén más pendientes de esa distancia entre los dos partidos mayoritarios que de los que puedan tener Sumar y Vox, sus posibles socios.En Podemos los problemas son serios. El efecto Yolanda se difumina, su sobrexposición ha demostrado que más allá de su gancho personal se adivina una falta importante de discurso político. Compromis ha corregido algunas de las propuestas presentadas por la líder del conglomerado, Errejón marca cada vez más distancias y, en la sombra, permanecen agazapados Pablo Iglesias e Irene Montero, a la espera de conocer los resultados del día 23.

No perdonan los vetos, no perdonan las formas, los desprecios a la pareja que acogió afectiva y políticamente a Yolanda Díaz y, si no se cumplen las expectativas marcadas por Sumar, conseguir más escaños que los que tuvo Podemos en las últimas elecciones, 35, van a lanzarse de inmediato a la arena para reivindicar a su partido, Podemos, a su gente y a su estrategia política.

Aparte de los vetos, sobre todo a Montero, les ha irritado especialmente que Yolanda Diaz no haya contado con la líder de Podemos, Belarra, a la que ha “salvado” de la quema, para consultarle o al menos comunicarle algunas de sus propuestas, como la tan descabellada de proponer una paga de 20.000 euros a los jóvenes de forma generalizada para ayudarles en el futuro. Un sinsentido no solo porque el coste es inasumible sino también porque no hace distinciones entre quienes deben recibir ese subsidio. El último agravio para Podemos ha sido elegir a la activista transexual Elisabeth Duval como responsable de Igualdad de Sumar, toda una afrenta para Irene Montero.

No es mejor la situación en Vox. Cada vez son más evidentes que hay dos sensibilidades, una más serena que representarían Abascal y Espinosa de los Monteros entre otros, de extrema derecha pero alejada de posiciones ultramontanas, y la que se identifica con Kiko Méndez Monasterio y Jorge Buxadé, que representan precisamente esta última posición y se han hecho fuertes en el partido, hasta el punto de desautorizar a los dirigentes regionales que negociaban con los dirigentes regionales del PP los apoyos para formar gobierno y las condiciones.

El jueves se formó gobierno del PP en Baleares con la abstención de Vox; es lo que pide el PP en Aragón y Murcia, donde con la abstención de Vox puede gobernar el PP, que ofrece a Vox cargos en el gobierno pero no consejerías. Vox no transige, quiere más, vicepresidencias y consejerías, y en el PP se muestra firme en su negativa. Cargos sí, pero no consejerías, porque no se necesitan los votos de Vox como ocurría en Valencia o Extremadura, sino su abstención.

Debate con Vox de fondo

El lunes, antes del cara entre Sánchez y Feijóo, se celebrará la segunda votación en Murcia para elegir presidente a López Miras. El PP se mantiene firme en su posición de no entregar consejerías, y Vox firme en exigirla. Feijóo además sabe que, si cede ese día en Murcia, recibirá el machaque permanente de Pedro Sánchez, que ha tenido como principal punta de lanza de su campaña contra el PP la insistencia en que es un partido al que no le duelen prendas en compartir gobierno con la derecha más reaccionaria.

Feijóo además ha dedicado los últimos meses a iniciar contactos con partidos regionalistas tratando precisamente de ampliar el campo de posibles socios que podría necesidad para formar gobierno en caso de ganar las elecciones. A través de las relaciones que mantenía con presidentes de gobierno regionales, a los que conocía bien por los años en los que fue presidente gallego y asistía a distintas conferencias y reuniones de presidentes, ha podido por ejemplo acordar con Revilla un acuerdo de gobierno en Cantabria, así como un gobierno de coalición con CC en Canarias o un acuerdo con varias formaciones en Aragón que permitirían gobernar a Azcón en Aragón si Vox se abstiene. Lo que Vox no quiere hacer si no le ofrecen consejerías a cambio.

Feijóo, con el apoyo de su partido, está decidido a ir a segundas elecciones en Murcia y Aragón antes que abrir el gobierno a Vox. Un riesgo, nadie garantiza que en unas nuevas elecciones el PP tendrá mejor resultado que el pasado 28 de mayo… pero nadie garantiza a Vox que mejorará resultados, o repetirá el de esa fecha, si vota a favor del PSOE con tal de que no gobierne el PP.

Todo este juego político condicionará el debate del lunes, el acto más importante de la campaña electoral. Lo condicionará, pero no será determinante. En una campaña como la que se acaba de iniciar, cualquier error, o cualquier cataclismo externo, rompe expectativas y reabre esperanzas que se daban por perdidas.