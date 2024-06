Los servicios no turísticos incluyen un conjunto amplio de actividades relacionadas con las transacciones de bienes: transformación y mantenimiento de bienes, servicios de transporte, construcción, financieros, seguros y pensiones, derechos de la propiedad intelectual, telecomunicaciones, informática e información, servicios empresariales y, por último, servicios personales, culturales, recreativos y los prestados por los gobiernos.

A nivel nacional, de acuerdo con estimaciones del Banco de España, las exportaciones de estos servicios no turísticos aumentaron significativamente en 2021 y 2022, un 16,1 % y un 28,9%, respectivamente. Un efecto rebote de la profunda caída del 20% generada por la pandemia en 2020 y que ha permitido que se sitúe un 20% por encima del nivel previo a la pandemia. Es de prever que ese mayor crecimiento continúe en el futuro, si seguimos el modelo de las principales economías europeas.

Hay que destacar, en primer lugar, el mayor crecimiento de las exportaciones de este tipo de servicios que el de bienes y el de servicios turísticos. Estos han duplicado sus exportaciones durante los últimos 25 años. Las exportaciones de bienes se han multiplicado por tres y los servicios no turísticos por cuatro. Hay margen para que el crecimiento diferencial respecto de la UE siga siendo positivo. Ese mayor crecimiento ha provocado que el peso de esos servicios en el PIB se haya acercado al 7%, muy próximo al 8% de Alemania y Francia. Más recientemente, durante los últimos 5 años, España es la única gran economía europea que ha ganado peso a nivel mundial en las exportaciones de servicios no turísticos.

Esta evolución viene explicada por factores que están facilitando la prestación de esos servicios. En primer lugar, el desarrollo e implantación de tecnologías digitales que han reducido de manera extraordinaria las barreras físicas que dificultaban la prestación de esos servicios más allá del ámbito de proximidad que caracterizaban el entorno analógico previo.

Además, la liberalización de muchos servicios y el mayor peso de estos en el PIB han permitido aumentar la prestación de servicios a las empresas. En muchos casos se trata de servicios que tradicionalmente prestaban las empresas internamente, pero su mayor peso y especialización, han propiciado la creación de muchas empresas que externalizan esos servicios.

Servicios de ingeniería, de asesoramiento legal y financiero, de I+D o de digitalización han proliferado en todos los sectores que ahora aparecen como servicios no turísticos. La proliferación de servicios financieros también han crecido notablemente, dado el elevado volumen de recursos que estos servicios administran.

Igualmente, el incremento en el número de turistas y de la exportación de mercancías están aumentando la prestación de servicios asociados a esas dos partidas. El turismo se ha ido recuperando en la medida en la que se ha ido normalizando la situación económica provocada por la pandemia. Los datos más recientes del sector indican que en volumen de pasajeros, de pernoctaciones o en toneladas de mercancías transportadas, la economía española se encuentra más que recuperada respecto del año 2020.

Dos sectores destacan en la contribución al crecimiento. En el lado positivo hay que destacar la fuerte demanda de servicios de telecomunicaciones, informática e información. En el lado negativo, los servicios de construcción aún no se han recuperado del golpe asestado por la pandemia. Pero es de esperar que los servicios de ingeniería civil, en donde España cuenta con algunas de las empresas de mayor tamaño y capacidad competitiva a nivel mundial, logren que el nivel de actividad iguale, primero, y supere más tarde, el nivel prepandemia.

Servicios empresariales (36%), de transporte (24%), y de telecomunicaciones, informática e información (17 %) acumularon más de tres cuartas partes de las exportaciones totales de servicios no turísticos en 2022. Respecto de los servicios empresariales hay que señalar que el I+D representa el 6% del total, mientras que los de consultoría y gestión representan un 30% cada uno sobre el total.

Respecto de la geografía de las exportaciones, la UE absorbe el 42% de las exportaciones de los servicios no turísticos, EEUU el 11%, una cifra similar el resto de América, el Reino Unido el 10% y alrededor del 8% Asia. En los servicios de transporte, la UE absorbe el 60%.

Las empresas exportadoras de servicios no turísticos que están presentes en el ámbito internacional tienden a ser más grandes, realizan un mayor esfuerzo inversor en I+D, sus empleados presentan una mayor cualificación y su productividad del trabajo es más elevada. Pertenecen la mayoría (el 80%) a grandes grupos empresariales ampliamente diversificados. Son empresas multinacionales españolas o extranjeras con presencia en España. Esta es una cuestión clave para explicar el crecimiento. La especialización sectorial explica una parte del crecimiento: menos turismo barato masivo y más servicios no turísticos. El tamaño de las empresas también explica el crecimiento. Una pyme alemana del sector metalúrgico tiene una productividad similar a una pyme española del mismo sector. Pero Alemania tiene muchas mas grandes empresas que España, que son más productivas. Ahí es donde se abre la brecha de productividad por el tamaño diferencial de las empresas.

Una recuperación más rápida de las empresas de servicios no turísticos en España que en la UE, una digitalización más acelerada, una mayor contención de los costes laborales y una elevada capacidad competitiva señalan un futuro más favorable para las exportaciones de servicios no turísticos que el de nuestros principales competidores. El crecimiento de los servicios turísticos significa mayor crecimiento del PIB. El crecimiento de los servicios no turísticos significa, adicionalmente, un aumento de actividades no turísticas más productivas generando convergencia con España y la UE.