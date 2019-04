Un anexo a la crónica

Ni Escudero, que está de espaldas, ve el balón, ni el brazo va a él sino lo contrario, ni el cuero iba a portería, porque para más inri, el esférico rebota en el cogote del sevillista y su trayectoria es incierta antes de impactar en el brazo. Fue lo menos que se despacha en penaltis. Pero lo fue si el árbitro quiere aplicar el reglamento con toda su severidad, sin que entre la condición humana, "el espíritu de la ley". ¿Se lo pitaría a uno de los tres primeros? Por las que hilan... Hasta se puede afirmar que Escudero levanta los brazos en un gesto espontáneo para rehacerse ante Bruno, que le ha superado en el salto por detrás. Pero Mateu obró inflexible. Tanto, que fue más allá y decidió que el partido acabara en esa misma jugada con la segunda amarilla.

En mi crónica de este cuadernillo no tengo más que asentir a la decisión de ese sobrevaloradísimo árbitro que es Mateu, un tipo que tiene el peor defecto que pueda tener un colegiado, el de su obsesión por ser el novio en la boda y el muerto en el entierro. Con la ley en la mano, el valenciano actuó en consecuencia. Veamos esa ley: "El árbitro puede sancionar a un jugador cuando el balón toca su mano o su brazo tras haber rebotado en su cuerpo (fue así) si la mano se encuentra en una posición no natural (también fue así), de tal manera que parezca tener intención de tocar el balón con la mano o el brazo (no parece el caso de Escudero) o si existe el riesgo de que al tenerla así el esférico pueda alcanzarle la mano o el brazo". El último supuesto es el que puede alumbrar la interpretación de Mateu y Martínez Munuera.

El problema del VAR, un perfecto invento imperfecto que reparte justicia a medias, es que el campo de la interpretación que aún deja abierto es un latifundio insondable. Y que apesta a estiércol: Mateu es el mismo que interpretó que la mano de Jordi Alba (de frente y el brazo en gesto no natural) dentro del área en el último Barcelona-Sevilla de Liga no era punible.