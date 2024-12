¿Anoeta para restañar heridas?

Dos puntos arriba y una larga racha exitosa en Anoeta, el Betis llega a San Sebastián con las heridas muy abiertas, incluso lacerantes. Las heridas de Mestalla y de Chequia han ocasionado un considerable desajuste ambiental en el beticismo, con la figura de Pellegrini por primera vez en entredicho desde que arribase a Heliópolis hace ahora cuatro años y casi cinco cursos. Pero el fútbol no tiene pasado y el presente es el que es.

Ha sido sólo perder dos veces consecutivas y las luces rojas se han encendido, con lo que la alarma está servida. Y sin tiempo de lamerse las heridas aparece el compromiso de esta noche en Anoeta para colisionar con un equipo que se quitó el jueves ante el Ajax el disgusto del derbi vasco. Un derbi que hizo que el siempre ecuánime Imanol Alguacil sacase los pies del plato criticando al plantel en general y al capitán, Mikel Oyarzabal, muy en particular.

Y el equipo reaccionó con urgencia para dar una buenísima imagen ante un Ajax que hincó la rodilla al compás que impuso el nipón Take Kubo. Y con este estado de cosas aguarda el equipo txuri urdin la visita del Betis de Pellegrini, un entrenador que no conoce la derrota en Anoeta al mando del Real Betis Balompié. Agua que no mueve molino, por supuesto, pero que puede dar un hálito de autoconfianza que colabore a restañar definitivamente las heridas.

Enemigos indudablemente directos la Real y el Betis, a tiro de piedra ambos en la tabla, un uno en la quiniela revertiría la situación, pero una de las características verdiblancas hace hincapié en una irregularidad que complica el vaticinio. Dar el do de pecho en situaciones como ésta no es desdeñable en este atípico Betis. Y a la Bella Easo va sin haber aligerado la lista de inquilinos en la enfermería, pero aunque eso va siendo habitual, al cabo será un once contra once.