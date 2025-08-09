Arenas movedizas en las farmacéuticas

El sector farmacéutico global se ha quedado rezagado en el último rally bursátil, lastrado por la amenaza de elevados aranceles y de cambios en el sistema de fijación de precios de los medicamentos en EEUU. Pronto se conocerán los detalles, en los que será crucial si se establecen exenciones para las compañías que se comprometan a aumentar la producción o las inversiones en ese país.

A esto se ha añadido en los últimos meses los desplomes de Novo Nordisk y Eli Lilly, al ralentizarse el crecimiento de las ventas de sus fármacos contra la obesidad y la diabetes. Aun así, los resultados del segundo trimestre han superado las expectativas, y se mantiene la perspectiva de incrementos de los beneficios superiores al 10?% en cada uno de los próximos ejercicios. El sector sigue cotizando con un gran descuento frente a los negocios tecnológicos, lo que evidencia el escepticismo del mercado.

Esta decepcionante evolución contrasta con las brillantes perspectivas para los próximos años. Las farmacéuticas están una fase de impresionantes innovaciones terapéuticas y tecnológicas y en la vanguardia de la utilización de la inteligencia artificial. A corto plazo, tanto el sector Salud como los inversores nos movemos en arenas movedizas, pero una vez que el terreno se asiente, puede abrirse una atractiva oportunidad a medio plazo.