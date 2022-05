El beso de Olona

Hoy era de esos días en los que en el Real de la Feria de Sevilla, a cierta hora, había más políticos y periodistas que coches y flamencas, y eso contando con que las representantes de los partidos que pisan el albero suelen hacerlo con el traje de gitana puesto.

La víspera, la agenda de Europa Press ya hacía intuir lo animado que estaría el día. Para los que no sean del gremio, que alguno me leerá, esta agenda es de obligada consulta para casi todos los periodistas.

Alguno anoche tendría sueños húmedos con la previsión: a las 13:00, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atendía a los medios en el marco de una visita a la Feria, en la portada del recinto Ferial; a las 13:15, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también se ponía a tiro de los medios antes de acudir junto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a varias casetas institucionales de la Feria, también convocaba en la Portada, y a las 13:30, la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, atendía también a la prensa, ¿adivinan dónde? Exacto, en la Portada de la Feria no la sala de prensa del Parlamento.

Pero no fue en la portada donde se vio la imagen del día. Al menos la que me ha resultado más llamativa. Fue a las puertas de una caseta donde Olona agarró a Juanma, previo piropo del presidente, y le plantó dos besos que riéte del miedo al covid de la alicantina. Entre sibilinos e intensos, esos dos besos decían más que cualquier palabra, pero yo he creído entender un “aquí me tienes Moreno, para lo que sea menester”.

Yolanda Díaz fue preguntada, cómo no, por “la polémica fake” de la reforma laboral y el amago de paro de los caseteros. Ellos, al final, tendrán que estar contentos con lo dicho por la ministra. Al ministro Garzón no le he escuchado… casi que mejor.

Lo que no tienen que estar muy contentos son los que protagonistas del hashtag #PapaGorda22. Hay de todo y no podemos negar que alguna carcajada se suelta al revisarlo, pueden más los momentos de vergüenza ajena y los suspiros de “pocas cosas pasan”.

Revisándolo antes de publicar no veo ninguno de los políticos que sobre las 13 horas convocaban en la Portada. Vienen a la Feria del pueblo, sí, pero con cuidado de no meter la pata… o la gamba.