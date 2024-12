El Betis, a por un final agradable

Tras una mediocre trayectoria por la Conference, en Moldavia casi lograba el Betis sobrevivir mediante un gol de Bakambu. Y esta noche preinvernal tiene la obligación ineludible de refrendar seguir en liza en esta competición. El rival es el HJK Helsinki, el más laureado de los clubes fineses, pero ya se sabe que el fútbol de Finlandia no está entre la elite universal, conque bien debe el Betis salir con bien de la cosa.

Y no es la primera vez que el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, se va a medir con este rival de hoy. El 2 de noviembre de 2022 se cerraba la fase de grupos de la Liga Europa, los verdiblancos lideraban el Grupo C y en Heliópolis remató la faena ganándole 3-0 a los escandinavos con doblete de Aitor Ruibal y postrero tanto de Fekir en el alargue. Dos goles de Willian José habían resuelto la ida en Helsinki aquella noche que Juanmi se rompió el Aquiles.

Las reglas que rigen hogaño las competiciones continentales dan mucho pie a la confusión, pero la cruda realidad es asegurar la presencia en dieciseisavos y, a ser posible, evitar la colisión con el Chelsea en octavos. Sin duda, el equipo londinense se muestra como primer favorito para alzarse con esta Conference, por lo que mientras más tarde coincidan, mejor que mejor. Procede ganar esta noche mediante una mejoría en la imagen que el equipo está dando en esta competición.

Sin el argentino Lo Celso por sanción y sin Isco por no estar inscrito, el Betis se queda con pocos argumentos de elaboración y no tiene paliativo por la ausencia también de Fornals. ¿Qué ideará Pellegrini para nadar esta noche y guardar ropa para el domingo? Eso sólo está en la sesera del chileno, que no es mal lugar para la estancia de cuestiones favorables para la causa. Ganar con una imagen mejorada es la cuestión, todo lo demás sobra, conque, Betis, sé como quieren los béticos.