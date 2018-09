No estamos de broma

Alguien debería decir al presidente que gobernar no es una broma, porque llega un momento en el que ya no sabe uno si reír o llorar ante los anuncios que llegan de La Moncloa y aledaños. Al menos la ministra de Trabajo ha sido coherente: además de invitar a Fátima Báñez al acto en el que se firmaba un acuerdo sobre pensiones negociado por ella, tuvo el gesto de confesar abiertamente que le habían metido un gol con la creación de un sindicato de prostitutas. El presidente no reacciona ante los goles en propia puerta que le meten los suyos e incluso él mismo, y sólo ha cesado a Màxim Huerta.

Se saca ahora de la manga un referéndum en Cataluña sobre un nuevo Estatut... pero olvida decir que ese Estatut debe pasar previamente por las Cortes, como bien sabe el ínclito Ibarretxe, al que el rechazo del Congreso costó la carrera política; así que el pánico no debería provocarlo el anuncio del referéndum, sino que una vez más el presidente demuestra que no sabe qué tiene entre manos

¿Cómo es posible que los españoles se tomen en serio a un presidente que provoca polvaredas todos los días para que no se advierta lo que ocurre, que no puede gobernar? Ya le gustaría. Así que crea líos con el Valle de los Caídos, adopta medidas sobre inmigración según le cuadre, y se ha hartado de criticar al PP, con razón, porque los jueces belgas y alemanes se tomaban al Gobierno de Rajoy como el pito del sereno, pero no se inmuta cuando esos jueces toman que afectan a las instituciones judiciales españolas.

Sólo le faltaba al presidente que periodistas afines de RTVE digan abiertamente que nunca han vivido una purga como la que se ha acometido en Torrespaña y Prado del Rey. La izquierda se resiste a criticar a los suyos, pero es tan descarado el desprecio que no cabe el silencio.

El presidente no se entera de que así no se dirige un país. Gobernar es un asunto muy serio. Lo sabe todo el mundo excepto Pedro Sánchez Pérez-Castejón.