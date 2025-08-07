Los principales índices bursátiles europeos tuvieron un comportamiento positivo en una jornada donde conocimos las ventas minoristas de la Eurozona. El Eurostoxx 50 cerró con un ascenso del 0,2 %, el CAC 40 francés con una subida del 0,18%. El IBEX 35 finalizó la sesión en máximos tras una subida del 0,9%.

En España, el foco de los inversores estuvo puesto en la junta de accionistas del Banco Sabadell, donde se aprobó el reparto de un dividendo récord de 2.500 millones de euros devenido de la venta de su filial británica, TSB, por 3.100 millones al Banco Santander.

En Europa, destacamos el desplome de Bayer (-9,7 %) tras caer un 44% en beneficios. Pese a ello, la empresa ha elevado sus previsiones para el año gracias a la menor carga fiscal. Estas caídas de Bayer y Novo Nordisk tras resultados provocaron descensos en todo el sector.

En EEUU, la Casa Blanca anunció que impondrá un arancel adicional del 25% a India, lo que eleva el total de los gravámenes contra el principal socio comercial de EEUU al 50%. En el plano empresarial destacamos la caída de Snapchat del 19% tras presentar resultados; por el lado contrario, Shopify destacó con una subida del 18% tras batir ampliamente estimaciones.