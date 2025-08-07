Al contraluz de Doñana

Remate esta tarde a la primera entrega de ese espectáculo único en la bajamar de Sanlúcar a ver quién llega antes a Las Piletas. Es el gran espectáculo que el agosto sanluqueño brinda para aficionados y leguleyos del mundo equino. Color y calor junto al mar para que la última ribera izquierda del Guadalquivir emule a Lasarte o a La Zarzuela, a Biarritz o a Dos Hermanas como corredero hípico en un escenario incomparable que tiene como telón de fondo la huida del Sol por las dunas de Doñana. Si quien no ha visto toros en El Puerto no sabe qué es un día de toros puede decirse que quien no tuvo la suerte de presenciar ese duelo de caballos desde Bajo de Guía a Las Piletas no sabe lo que se ha perdido. Con más de siglo y medio de vida, las carreras de Sanlúcar de Barrameda son referente inigualable y podría decirse que son como una especie de Ascot sin pamela ni corbata. Es una ensoñación al contraluz del Coto que rinde hoy y que tendrá su repetición en quince días. Si no lo conoce intente no perdérselo.