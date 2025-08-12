Desigual desempeño

Los principales índices bursátiles europeos tuvieron un comportamiento mixto. El Euro Stoxx 50 cerró con un descenso del 0,3%, el CAC 40 francés del 0,6% y el DAX alemán del 0,3%. El Íbex35 a diferencia del resto, cerró en máximos tras una subida del 0,2%.

En España, la sesión transcurrió de forma positiva. Al cierre conocimos que el banco BBVA, tras analizar las últimas juntas del Banco Sabadell, ha decidido continuar con la controvertida OPA sobre el banco catalán. En la jornada del lunes destacamos el buen comportamiento de Solaria, que subió un 2,5%, y de las constructoras ACS y Sacyr, con subidas del 1%. El lado negativo lo puso Puig Brands, con un descenso del 1,6%, seguido de Grifols e Inditex con caídas superiores al 1%.

En Europa, la jornada no tuvo grandes movimientos. Destacamos las subidas de ASML (1,6%), así como de las alemanas Deutsche Telekom y Volkswagen con subidas superiores al 1,4% sin noticias aparentes. Además, el sector bancario europeo fue el mayor contribuidor del índice Euro Stoxx 50. El lado negativo lo puso Hermes, con un descenso del 3,6% que lastró a la gran mayoría de nombres del sector del lujo europeo, como Kering o Louis Vuitton.