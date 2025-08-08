Día de ganancias

Los principales índices bursátiles europeos tuvieron un comportamiento positivo en una jornada alcista donde los ojos están pendientes de la reunión entre Donald Trump y Putin. El Eurostoxx 50 cerró con un ascenso del 1,3%, el CAC 40 francés cerró con una subida del 1%, y el DAX del 1,1%. El Íbex 35 cerró en máximos tras una subida del 1,1%.

En España, la sesión transcurrió de forma positiva, apoyada en las subidas de Acerinox y Arcelor. Por otro lado, BBVA actualizó los riesgos ligados a la OPA hostil sobre Sabadell, como consecuencia de la condición impuesta por el Gobierno a la operación.

En Europa, destacamos la subida de Novo Nordisk después de conocerse que la píldora para adelgazar en la que trabaja su rival Eli Lilly dio resultados peores de lo esperado en su fase 3. Las acciones de la farmacéutica danesa aumentaron un 6%.

En Estados Unidos, Donald Trump pidió ayer la dimisión con carácter inmediato de Lip-Bu Tan, consejero delegado de Intel, al considerar que el ejecutivo se encontraría en una situación de conflicto de intereses por sus lazos con China.

Al cierre europeo, el S&P 500 caía un 0,1% y el Nasdaq subía un 0,4%.