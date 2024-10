España-Serbia bajo el temor al Virus FIFA

Sin ese futbolista genial y tan de moda que es Lamine Yamal, España recibe a Serbia en un Nuevo Arcángel que ya no es tan nuevo. Se trata de confirmar esta noche el liderato del grupo tras haber doblegado a Dinamarca el viernes en Murcia. Y llega este compromiso con los balcánicos en el corazón de un temor que se ha instalado en los clubes, el de las lesiones que se producen defendiendo la camiseta del equipo nacional.

Dijo hace unos días De la Fuente que los primeros responsables de dosificar los minutos son los clubes y eso no ha terminado de encajar en esos clubes que son los paganos. Y si hace unos días fue el Athletic el que consiguió liberar a Nico Williams, ahora ha sido el Barcelona el que ha sacado a Lamine de este partido de hoy con Serbia a fin de asegurarse su concurso el domingo ante el Sevilla en Montjuich. De esta forma ya está abierta la posibilidad de reservar el patrimonio.

Se ha instalado un temor lógico en los propietarios de los futbolistas por el denominado Virus FIFA y eso se une al descabezamiento de la Federación para que todo el monte sea orégano. Y la verdad es que las enfermerías andan colmadas y que todo se achaca al atiborrado calendario, con lo que esto va a ser el pan nuestro cada día que entre en liza el compromiso de la selección. Pero es lo que hay y lo que toca es este España-Serbia en Córdoba que trae el sellito de triunfo obligatorio.

En la ida de Belgrado no hubo goles a pesar de que ese día estaban en cancha los prodigiosos Lamine y Nico. Hoy no estará ninguno de los dos, pero sí ese Morata que no sale de una depresión para meterse en otra, y también Zubimendi, la alternativa natural a Rodri, que tan bien aprovechó su oportunidad con el gol que derrotó a Dinamarca. Parte hoy de favorito el campeón de la Eurocopa, aunque de aquella Eurocopa haya muchas ausencias achacables al Virus FIFA.