Espectáculo único el de las Perseidas

Esta noche pasada habremos tenido la posibilidad de contemplar uno de esos espectáculos que sólo puede brindarnos la madre Naturaleza. En esta noche de Luna nueva, ladies and gentleman, con todos ustedes tuvimos las Perseidas. Así como las Lágrimas de San Pedro se conmemoran en su día de 29 de junio, las de San Lorenzo, que también lloró lo suyo el pobre, son estas estrellas fugaces que por su procedencia, mayoritariamente de la constelación Persea, toman ese nombre de Perseidas. Un espectáculo inenarrable y gratuito para el que los expertos recomiendan presenciarla desde alguna zona despoblada, donde los cielos estén lo suficientemente oscuros, siempre lejos de la alta contaminación lumínica de las poblaciones. Es un espectáculo que preferiblemente se contempla tumbado, más que nada para no coger una tortícolis de aúpa. Ha sido esta noche pasada cuando dicha lluvia de estrellas vivió su apogeo y a esperar a la próxima.