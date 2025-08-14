Del ‘fair play’ a un sorprendente entusiasmo

Galopan los días, la meta está ahí, que mañana se abre el tiroteo con dos partidos. Está ahí la meta y resta un puñado de futbolistas sin poder disfrutar de dicha meta. Muchísimos futbolistas sin inscribir y argumenta LaLiga que un atasco está dificultando la revisión. Siempre es bueno que haya niños a los que culpar de lo que no funciona, pero lo cierto es que la inquietud se está generalizando, ya que son muy pocos los clubes que remataron sus deberes. Esos deberes tan complicados a causa de las exigencias de la patronal.

Al final serán todos los que son quienes estén cuando la competición entre en velocidad de crucero, pero de las inquietudes de hogaño son muy pocos los que se libran. Uno de los problemas más inquietantes lo sufre el Sevilla y lo cierto es que resulta descorazonador que un club con tanto éxito acumulado y tanta plata atesorada esté en estas cuitas. El alto listón financiero que implantó Tebas en LaLiga ha hecho, entre otras cosas, que el duelo que se mantenía con la Premier esté definitivamente perdido.

Entre estas exigencias del fair play financiero y los injustos repartos televisivos hemos llegado a un claro empobrecimiento de nuestra competición. Tanto que como un clavo más o menos ardiendo se lleva un partido al extranjero. Y lo más curioso de todo esto es que quien creíamos víctima del asunto lo ha acogido con entusiasmo y hasta dando altruistas facilidades a sus clientes. Vivir para ver.