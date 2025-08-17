El fútbol da el carpetazo

Veraneo, veraneo, lo que se dice veraneo, esa estación en que los movimientos migratorios se multiplican y los mercurios se desbocan, puede decirse que toca a su fin con la reaparición del fútbol. Estamos en el primer fin de semana con fútbol de verdad y que Dios tenga en su gloria Colombinos y Carranzas, llegó ese fútbol que se libra con puntos en juego y ya se sabe que esos puntos que se pierden se van y no volverán. El fútbol de verdad es todo lo contrario a esos bolos veraniegos donde abundaban las sustituciones y la visión de mucho espacio sin ocupar en las tribunas. Con el retorno del fútbol de verdad menguan las excursiones y las ciudades vuelven a cobrar vida con sus calles nuevamente colmadas de gente. Vivimos el primer fin de semana con fútbol auténtico y ya vera usted cómo con la reaparición del mayor espectáculo del mundo contemporáneo, el chiringuito se resiente, será más fácil plantar la hamaca, las ciudades verán cómo el pulso se viene arriba y está a punto el pase de la firma al veraneo.