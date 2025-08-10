...y hoy, San Lorenzo

Continúa imposible de superar la barrera del insomnio y hoy amanece San Lorenzo con su parrilla a cuestas. Tras la añorada y bien ponderada tregua térmica, los mercurios se fueron viniendo arriba buscando la querencia canicular. ¿O no es querencia lo natural? Y lo natural es que en agosto tengamos que batirnos a machetazos con la calor y que no hay calor menos soportable que la nocturna, esa que no nos deja conciliar el sueño de forma natural, léase sin el auxilio del milagrero hitachi. Tras aquella tregua con tiempo de un poniente magníficamente recibido, el solano ha ganado la batalla una vez más y las noches se alargan como en una pesadilla inmisericorde. Pero esto es lo lógico en esta Sevilla nuestra y hoy es San Lorenzo, el oficialmente previsto como día más caluroso del año, dicho sea en honor de aquel santo que murió en la parrilla y no vuelta y vuelta precisamente. De todas formas seamos positivos cayendo en la cuenta de dónde vivimos y que un problema sin solución deja de serlo.