Inmerecido y épico triunfo del Betis

Racha rica en hechos paranormales y tras el milagro del domingo en San Mamés se repitió el suceso mediante gol de Juanmi sobre la campana para un triunfo que no mereció en ningún momento. Se le atasca Europa a este Betis que tantas satisfacciones da, pero que en cuanto aparece la competición continental se sume en una extraña depresión que le aleja de los éxitos. Pero no todo es fruto de la casualidad, por supuesto que no.

Por lo pronto, entre lesiones de mucho calado y nivel en general, no parece que este Betis esté hecho para el abuso de rotaciones. Y es que el equipo que afrontó este pleito con el Celje no parecía ser mejor que su rival. De hecho en el cómputo de ocasiones fueron los eslovenos los que salieron ganando. Y es que tras dilapidar todo el primer tiempo y esperar Pellegrini al habitual minuto 60 para corregir defectos, aquello era un pestiño en que el que más aptitud mostraba era el rival.

Era un Betis alicortado y con una rémora en ataque que atendía por Bakambu. Entre que Assane desconoce lo de la impenetrabilidad de los cuerpos y que a babor no había desborde, el juego iba y venía sin argumento alguno. Tampoco podía pedirse más a los de arriba viendo el poco fútbol que generaba el mediocampismo y cuando se llega al descanso, ya la fiel infantería bética no daba crédito a cuanto sucedía en la cancha, sobre todo en lo referente a su equipo.

Y en el segundo tiempo mejoró algo gracias a Abde y cuando Natan se jugó la cabeza para batir a Stubljar, aquello saltó. Fue un gol al que la sangre le daba carácter épico, pero aquello no había terminado. El Betis era dominado y empataba Nieto para que se sucediesen varias ocasiones eslovenas que enmudecieron a Heliópolis. Y cuando del estadio se había ido la mitad de espectadores, Juanmi a la contra realizó el milagro y el Betis sigue vivo en Europa, aunque no lo merezca.