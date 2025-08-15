Llegó el día más grande

Con el recién restaurado manto verde que le regaló Isabel II y el palio de tumbilla, con el sol joven y fuerte estallando en su cara desde la atalaya de Mateos Gago, la Virgen de los Reyes sale un año más para circunvalar su casa, la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Sevilla, SIC para los amigos. Es éste un día que fue perdiendo poder de convocatoria a medida que la playa estaba más cerca. En tiempos que se alejan en la memoria, tal día como el de hoy tenía grandeza, que hasta los privilegiados que andaban en los baños hacían un alto para venirse a Sevilla a la procesión de la Virgen. Luego, con la aparición del 600 y unas carreteras que acortaban los caminos y, por supuesto, los tiempos, el éxodo en este día fue aumentando en progresión geométrica. Dicen los observadores que en los últimos años se ha producido un repunte en la afluencia de partidarios. Vamos a ver si se confirma y cuando hoy el sol, joven y fuerte, estalle en su cara, el contorno de la Catedral sea un hervidero. Sería muy buena cosa.