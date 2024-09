Las Palmas, punto donde reconducir el camino

Cita adecuada aparentemente para cauterizar las heridas infligidas por el Mallorca sobre la última campana del lunes. Va el Betis a un duelo con el colista en su casa y lo hace con la perentoria obligación de echar al olvido el estropicio causado por el bermellón Valery cuando ya el empate se veía como un mal resultado. Ese gol en el alargue se ha digerido mal en el cuartel bético y se agradece que llegue ya el tiempo para el desquite.

Estamos en el corazón de un calendario tan endiablado que en cada encrucijada van surgiendo problemas. Problemas en forma de lesiones que están causando una alarma generalizada. Cada jornada se cobra alguna pieza y en ésta última del lunes con el Mallorca cayó Vitor Roque mientras que siguen convaleciendo hasta no se sabe cuándo Sabaly, Bartra más los de larguísima duración Isco y Carvalho. Un mal que está sembrando una lógica inquietud a discreción.

Pero lo que no tiene remedio deja de ser un problema y la densidad del calendario es una cuestión que no parece remediable, entre otras cosas porque no se aprecia voluntad de arreglo. O sea que quien manda manda y cartuchos al cañón, con lo que la realidad dice que a las siete de esta tarde tiene el Betis en sus botas la posibilidad de arreglar el entuerto del lunes. Se enfrenta al colista y sus dieciocho citas consecutivas sin ganar es un dato tan objetivo como irrelevante.

Pero no es el canario rodeo de buenos recuerdos para el Betis según delatan los números y del último queda el infausto recuerdo de una lesión, la de Isco, que está pasándole una importante factura. ¿Y qué tendrá en la sesera Pellegrini para enderezar la trayectoria? Rotaciones las habrá y alguna tan obligada como la de Roque, pero haga lo que haga bien hecho estará... siempre y cuando no se vuelva con las manos vacías de este choque con el que porta el farolillo rojo.