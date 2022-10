"Esto sólo se puede ver aquí"Vuelta de tuerca a la posesión: el portero juega

La moda de los "desde dentro", aunque se cuide toda la colada, deja al exterior trapos sucios tendidos en los cordeles que dan pie a la lengua viperina de lo peor del vecindario, que si no hay nada sucio acaba viendo lo que no debe o lo que no es.

El paseo de Sampaoli por las remozadas entrañas del Sánchez-Pizjuán después de firmar su contrato seguro que se detendría en la joya de la corona, como suele definir el presidente la vitrina con la seis Europa League, una de las cuales lleva grabado el nombre de su antecesor. "Esto sólo se puede ver aquí", es la frase que ha hecho célebre Pepe Castro en cada desde dentro con cada futbolista recién llegado, una sentencia con toda la buena fe del mundo y que sólo esconde orgullo por lo bien hecho que, no obstante, ha dado pie a alguno de esos malintencionados memes que, cosas del destino, toman aspecto de realidad en el momento más inesperado.

Lo que vivió en la noche del miércoles toda Europa desde el sofá y el mando en el canal del multifútbol sólo puede verse en Sevilla. Han tenido suerte los actores del estrambótico giro de volante al dar con un señor de los pies a la cabeza, aparte de un grandísimo entrenador. Inviertan las identidades de los afectados y den rienda suelta a la imaginación de cómo habría quedado el gallinero y si las plumas estarían al final todas en el mismo sitio.

Lo mejor de toda esta historia es que al final ha tenido un desenlace digno. Hasta una afición que presionó lo suyo para que sucediera lo que al final ha pasado se portó de la mejor manera posible. Sentenció y habrá que apechugar con lo expresado.

A partir de aquí, sólo queda mirar al frente y olvidar, como, al menos de puertas afuera, ha hecho Lopetegui. No cometer los mismos errores, tratar de enmendar el entuerto de la mejor manera posible en enero y aguantar hasta entonces. Pero sí, es verdad, Pepe, "esto sólo se ve aquí".

El modelo de Sampaoli va a suponer una vía continuista dentro del estilo que ha marcado Lopetegui. Entrenadores con otra concepción del juego y del espacio, como Marcelino, se dice que han dicho no seguramente al hacer un análisis -tampoco hace falta que muy exhaustivo- de la plantilla.

Sampaoli comparte muchos de los conceptos del vasco, un modelo marcado por la posesión, la presión muy arriba para recuperar cerca de la portería rival y un constante cambio de posiciones entre interiores y extremos para dejar los pasillos al lateral y crear llegadas a través de combinaciones circulares y continuos cambios de espacio de los jugadores.

El de Casilda, lógicamente, le va a dar su sello a esto, pero quizá Monchi se haya decantado por esta opción por ser, de los entrenadores libres, el que más se ajusta a este concepto que es el que puede ofrecer esta plantilla y que es al que el propio director deportivo quiso girar cuando Emery cumplió su ciclo y apostó por el propio Sampaoli y, a su vuelta de Roma, por Lopetegui. Por medio, el paréntesis (con bandazos sin ton ni son en algunos casos) de sus sucesores Arias y Caparrós, es decir Berizzo, Montella, Machín y el propio utrerano: nada que ver cada cual con el siguiente.

Una cosa sí hay que aclarar, si esa parte del sevillismo que se quejaba al ganar partidos con sufrimiento no cambia el talante, que se vaya preparando para vivir emociones fuertes y tenga a mano la pastillita de debajo de la lengua. Los riesgos van a aumentar. Es una de las señas de identidad de Sampaoli, que lo que va a hacer en el Sevilla es darle una vuelta de tuerca a ese juego de posesión con dos claves muy importantes: una mayor osadía, a menudo bordeando la temeridad, y también más verticalidad, puesto que buscará más desmarques al espacio que en apoyo, entre otras cosas porque hay que olvidarse un poco de la imagen del Sampaoli que vivimos en Nervión en la temporada 16-17, en la que la influencia de Juanma Lillo en el fútbol de ataque fue mucha y puede decirse que ralentizó el juego ofensivo a unos niveles que en el Marsella, último equipo del de Casilda, no se han visto.

Vayamos olvidándonos ya de los encorsetamientos de si utiliza un esquema tal o un esquema cual. Si defensa de tres o defensa de cuatro. Si 3-4-3 ó 4-3-3. Sampaoli recurre indistintamente a uno o a otro según el partido e incluso en el mismo encuentro nos va a despistar si no sabemos ver situaciones de juego. Mejor dejar eso para no liarse y no liar a los demás. Con lo que hay que quedarse es con el estilo. Porque además, un entrenador cuando llega a un equipo tiene que crear un modelo a través de su estilo (no es lo mismo) y según los jugadores que se encuentre en la plantilla o pueda ir adaptándolos a sus diferentes roles.

a corazón abierto

En el Marsella ha sido habitual que juegue con defensa de cuatro, aparentemente, pero que va fluctuando. ¿Por qué? Porque se convierte en una defensa de tres con la ayuda del pivote, Kamara, y también del portero. Tanto Pau López como Mandanda salen del área y, sobre todo el ex bético, se convierten en un jugador de campo más, un tercer central entre Saliba y Caleta-Car para sacar el balón que no se limita a tocar con ellos, sino que puede jugar en vertical a Kamara o a uno de los interiores o que, más interesante, es capaz de atraer a un rival para eliminarlo. El equipo habrá avanzado unos veinte metros y tendrá por delante nueve jugadores de campo del rival y no diez (a veces hasta ocho en un solo movimiento del portero). Preparénse para calmar los pulsos.

En el Sevilla habrá que ver cómo gestiona esto y ver la altura a la que llega Bono en sus subidas. El marroquí tiene un juego con los pies vamos a dejarlo en aseado, pero no se le puede pedir que arriesgue tantísimo como a Sampaoli le gustaría. Quizá sea un simple apoyo fuera del área. Mandanda tomaba menos decisiones arriesgadas que Pau. No obstante, hay otro tipo de salidas más convencionales, con centrales abiertos o el golpeo en largo del meta.

Los laterales ya estarán muy avanzados y los extremos, como Lopetegui, también por regla general con tendencia a jugar a pierna cambiada, Payet en la izquierda y el turco Under en la derecha. Eso sí, más abiertos que con Lopetegui. Si en algo se diferencian ambos modelos es que si el del vasco busca el ataque desde fuera hacia dentro, el argentino explota más el juego interior para salir hacia las bandas y con más verticalidad.

Disponía Sampaoli en Francia un centro del campo físico y es aquí donde puede tener problemas. La piedra angular estaba en Kamara, quien pivota entre los centrales saliendo y entrando. A veces puede parecer una defensa de tres, sobre todo en fase defensiva o también para recibir y crear superioridad numérica para sacar el balón (salida lavolpiana) si no lo hace el portero, pero rápidamente vuelve al centro del campo para sumar en la construcción del juego en campo rival, como hacía a veces Lopetegui con Gudelj.

Como interiores también metía músculo Sampaoli porque además usaba jugadores que rompían líneas como Gueye o Gerson y que aparecían al espacio, un perfil que en la plantilla del Sevilla no hay.

Es habitual en Sampaoli ver a los centrales rompiendo, saliendo en conducción y llegar hasta el borde del área (en el Marsella Caleta-Car), de forma parecida a como hacía Koundé. Ya en el Sevilla en 2016 con defensa de tres éstos se situaban casi como laterales, dejando a uno solo en vigilancia que hacía un par o bien con una basculación con el otro central o bien con la cobertura del pivote de cierre. Más pastillas bajo la lengua…

Si bien el balón al pie era una moneda de curso común en el anterior Sevilla de Sampaoli, la pelota corría con más velocidad en el Marsella. No sólo por bajo, sino también con trayectorias aéreas. Pases verticales de los interiores al desmarque al intervalo del punta, de uno de los extremos o del otro interior. También en basculaciones, tras las que suelen aparecer los laterales en zona opuesta…

Sampaoli le pide al punta movilidad frente a la idea de Julen más de fijar y orientar la presión sin balón y venir en apoyo de los extremos e interiores. En el Sevilla tuvo al hombre perfecto con Ben Yedder, en el Marsella solía jugar Milik, más estático, aunque le pide que se salga hacia fuera para atraer al par y generar el espacio a la entrada de otro jugador, un extremo o un interior con llegada. Bakambu le daba ambas cosas, movilidad y remate.

la duda, la defensa

También hay diferencias en el inicio defensivo de ambos modelos. Ha sido habitual estos años en el Sevilla una presión muy intensa con mucha altura y, sobre todo, una presión tras pérdida muy eficaz. Sampaoli, aunque también la ejecuta dependiendo de situaciones y de partidos, prefiere hacer más una presencia activa valiente, pero sin dar pie a que sus jugadores acaben siendo eliminados. En los reinicios sí hay presión alta.

En fase defensiva ya la zaga se estructura en una línea de cinco con el pivote incrustado y, eso sí, se sitúa bastante adelantada. Son continuas las situaciones en las que el rival coge la espalda. Y ahí está la duda. Ello requiere centrales rápidos. ¿Los tiene el Sevilla?