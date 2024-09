La reválida empieza en Belgrado

Recientes los éxitos del equipo nacional, de nuevo a escena en este primer jueves de septiembre. Se juega en Belgrado, en ese Pequeño Maracaná que fue rebautizado con el nombre de Rajko Mitic, una leyenda del Estrella Roja. Arranca la Liga de Naciones con España condecorada con la reciente Eurocopa y es en el escenario donde en noviembre de 1977 se libró una de las batallas más cruentas que registra el fútbol.

Aquel partido fue la llave que le abriría a España la puerta del Mundial 78 tras doce años de ausencia de la primera competición que organiza el fútbol. Recuerdos de cómo cazaron a Pirri no más sacar de centro y también del centro de Cardeñosa que Rubén Cano remitió a la red. En fin, recuerdos que, como el agua que pasó, no mueven molino alguno. Casi medio siglo después, España arranca en dicho escenario y es ante Serbia y no ante la Yugoslavia de cuando entonces.

La historia del equipo nacional cuenta con algunas coincidencias con los balcánicos y no todas tan positivas como aquella de Belgrado. El actual seleccionador serbio fue el verdugo de nuestro equipo en Verona, cuando el Mundial de 1990. Extraordinario futbolista Dragan Stojkovic sus dos goles a Zubizarreta fueron el billete de vuelta para el equipo que entonces dirigía Luis Suárez y que contaba con dos jugadores sevillanos, los sevillistas Manolo Jiménez y Rafa Paz.

Quien da primero da dos veces y sería buena cosa dar esta noche en Belgrado para empezar con buen pie la Liga de Naciones. La confianza en cuanto haga Luis De la Fuente es mucha y seguro que el equipo que ponga en liza será el adecuado. Luego puede pasar lo que sea, pero el beneficio de la duda juega a favor del riojano. Se le da el pistoletazo de salida a la Liga de Naciones y se trata sólo de intentar renovar lo que ya se consiguió ante Croacia en la edición anterior.