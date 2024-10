¿Para cuándo las rotaciones de Pellegrini?

Llegada la octava jornada se le ha visto al Sevilla algo de lo que pretende Javier García Pimienta. Más vale tarde que nunca, sobre todo por la imagen que ha venido mostrando jornada a jornada. Es más, esa cara que mostró en San Mamés demostró que la suerte está habitualmente para quien la busca y no cabe la menor duda de que el Sevilla estuvo buscándola todo lo que duró el pleito con la aguerrida tropa de Ernesto Valverde.

Gol del empate en el alargue y ciertamente suertudo, pero una carambola como esa no desmerece lo que el Sevilla ofreció en la rápida pista bilbaína. De hecho, la tropa de García Pimienta gozó de ocasiones muy claras de gol, sobre todo por parte de Lukebakio y una de Ejuke que pudo ser la del triunfo, pero Padilla se hizo perdonar el infortunio del gol sevillista. Dicho lo cual, hay que convenir en que este Sevilla se acerca a lo que pretende su entrenador y eso en víspera de derbi...

Antesala del partido de partidos en el fútbol según Sevilla y que deja las cosas con la incógnita de qué peso tendrá el esfuerzo del Betis pasado mañana en Varsovia. Sin duda, el calendario no beneficia a los de Pellegrini, pero el sabio chileno sabrá qué teclas tocar para que su orquesta suene debidamente. ¿Cuándo recurrirá a las rotaciones? ¿Lo hará el jueves con el Legia? La cita de Varsovia con el actual sistema de la competición continental no aconseja hacerlas, pero...

Rotaciones en el derbi no sólo no son frecuentes, sino que una derrota tras rotar puede dejar sin crédito alguno al que las perpetre. ¿Es imaginable un descanso para Lo Celso en una de esas citas? No sé por qué, pero imagino al chileno pidiéndole al argentino que haga un esfuerzo para estar en ambos compromisos. No tiene el Sevilla ese problema y si le sumamos cómo salió su crédito de San Mamés hay que ir pensado en un derbi más igualado de lo que se pensaba hace nada.