Rumiando el milagro de la Catedral

Semana de importancia capital la que afronta el Betis tras haber logrado un punto en San Mamés bien aliado con el milagro. Punto tan importante por lo que significa como milagroso por la manera en que llegó. Un primer tiempo de charla con Dios y un segundo tiempo diametralmente opuesto que hasta pudo acabar cantando bingo y no sólo la línea que consiguió mediante el gol de Fornals para estupefacción de la Catedral.

Demasiado vulnerable en la primera mitad del choque y siempre por algo que viene dándose desde tiempo inmemorial, la poca fiabilidad de sus laterales a la hora de restar. Es la de los laterales una asignatura demasiado tiempo pendiente de aprobar. Ha pasado media docena de laterales por el Betis de Pellegrini y no se ha dado con la fiabilidad indispensable. Es más, el club hasta logró grandes ingresos por laterales que fracasaron en sus destinos, pero no da con la tecla.

Junior, Emerson y Álex Moreno dejaron plata en la caja, pero ninguno triunfó después. Si acaso, Emerson Royal, que tras pasar por el Barcelona y el Tottenham, anoche estaba en el Bernabéu con la camiseta rojinegra del Milan. Y paralelamente a lo que dieron de sí tras su paso por el Betis, sus puestos siguieron siendo tan vulnerables como cuando ellos los ocupaban. ¿Tan difícil es encontrar un lateral fiable en la cantera? Debe serlo, pues de otra forma no se comprende.

Y volviendo a la hazaña que es salir vivo de San Mamés sin laterales fiables, hora es de que se afronte el problema de una vez. Alguien objetará que, a pesar de esas carencias, es el Betis el tercer equipo menos goleado de la categoría tras Atlético y Mallorca, pero jugar con fuego es sinónimo de quemadura que hasta ahora no pasa del primer grado. Tras lo que pasó en la Catedral no procede correr el riesgo de repetirlo, pues no siempre estarán los hados vestidos de verdiblanco.