Sevilla cuenta España

Las críticas de cine de Diario de Sevilla se escriben desde Sevilla, como las literarias y las musicales; las crónicas políticas, incluidas las nacionales, se cuentan desde Sevilla, y los cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo se analizan desde Sevilla. No hay ningún periódico así. La virtud de este diario es que es cabecera y miembro del único grupo de medios de comunicación que es 100% andaluz, que se hace desde Andalucía y que está presente en todas las provincias de la comunidad. Diario de Sevilla es un periódico local, que a su vez es integral y cuyos contenidos se escriben desde la propia ciudad o desde alguna de las que componen la trama urbana de Andalucía.

Hasta el año 1984, Diario de Cádiz fue el único periódico que editaba el Grupo Joly, y lo llevaba haciendo desde 1867. Es 1984 se imprimió por primera vez Diario de Jerez y un lustro más tarde, en 1989, Europa Sur, el diario comarcal del Campo de Gibraltar. En 1999, y no por causalidad un 28 de febrero, salió a la calle Diario de Sevilla. Después llegarían los de Córdoba, Granada, Málaga, Almería y, finalmente, Jaén el año pasado, pero con naturaleza, exclusivamente, digital.

Cuando hace 25 años se imprimió por primera vez Diario de Sevilla, internet era poco más que un esperanzador avance tecnológico, pero pocos podían imaginar el salto que la revolución digital ha supuesto para los medios de comunicación. Internet no sólo ha supuesto un cambio tecnológico, al fin y al cabo, los periódicos han vivido muchas transformaciones de este tipo de lo largo de sus vidas. De mayor o de menor calado, pero cuando Diario de Jerez comenzó a imprimirse, no existía el correo electrónico, las fotografías se revelaban a un pequeño laboratorio que estaba en la Redacción y la vista final de la página del periódico aún no se podía ver en la pantalla del ordenador. Internet no sólo ha impreso esta revolución tecnológica, sino que ha cambiado el modelo de negocio y al medio en sí.

Diario de Sevilla no es hoy un periódico de papel con una edición digital, sino un medio digital con una edición diaria impresa. Tampoco es un periódico volcado en la pantalla, sino una cabecera que, además, del contenido escrito, lleva aparejado un desarrollo audiovisual. Cuando se conmemoren los próximos 25 años de este diario, ese será el principal cambio que anoten quienes cuenten esta transición desde un medio escrito, aunque sea sobre pantalla, a un multimedia. Local y andaluz.