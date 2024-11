El Sevilla ha de hacerse perdonar

Cuatro puntos arriba, el Sevilla aparece en casa del Leganés con la sensación de que es un duelo que no encierra excusa alguna que justifique la derrota. Ya sabemos todos que cada partido liguero es una cita ineludible con la victoria, pero hay partidos y partidos. Y el de esta noche en Butarque es de esos que carecen de explicación en caso de volver de vacío, con lo que nos encontramos en una tesitura de obligado cumplimiento, la de ganar.

Se trata, entre otras motivaciones, de hacerse perdonar la pésima imagen mostrada el pasado domingo ante la Real. Demasiadas costuras descosidas que dejaron al aire una infinidad de carencias. Vulnerable a más no poder en retaguardia, dando encefalograma plano en la zona de diseños y romo en ataque hasta batir la penosa marca de no tirar ni una sola vez a gol, el Sevilla tiene en Leganés la posibilidad de un quite con el que hacerse perdonar tanta desaplicación.

Con la legítima excusa de tanta lesión y a la espera de que Saúl se recupere para convertirse en líder indiscutible, el Sevilla cierra la sabatina visitando un rodeo del que casi siempre salió victorioso. Y ahora no tiene por qué cambiar esa dinámica, sobre todo porque sólo perdió una vez, justamente en la temporada 2017-18. Ahora hay que mantener ese buen historial haciendo valer esa ventaja de cuatro puntos que el Sevilla les lleva a los pepineros.

Ganar esta noche en Leganés propiciaría un parón con mejor talante y un tiempo ideal para recomponer cuestiones. También un tiempo en el que recuperar lesionados y todo ello se llevaría a cabo con más facilidad. Ganar es casi siempre obligado, pero en esta ocasión se acentúan las condiciones. Se trata de un rival decididamente inferior y aunque nadie regala nada, el Sevilla de García Pimienta y de Lukébakio no tiene otra salida que la de ganar en esta cita al sur de Madrid.