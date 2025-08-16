Media vida imponiendo una consigna innegociable y llega un advenedizo para destrozarla. Años y años bajo la obligación de minusvalorar a Messi en beneficio de Cristiano y llega un chaval casi imberbe para en territorio comanche asegurar que es el argentino el mejor que vio en su vida. Las caras se alargaron y ni siquiera la afirmación de que no hay un club en el mundo como el Real Madrid logró atemperar los ánimos. Había nombrado la soga en casa del ahorcado y la repercusión fue progresando en cascada por esas cloacas de las redes sociales.

Y la pregunta es por qué le preguntarían a Mastantuono, argentino al cabo, sobre quién es mejor. Al muchacho le afloró el sentido patriótico que tan a rajatabla se lleva a orillas del Plata y, sin encomendarse a Dios ni al Diablo, soltó la perla del verano. Nunca jamás en la Casa Blanca alguien había cometido tamaña osadía y hubo de ser un recién llegado quien rompiese las reglas del juego impuestas desde la cúpula del Bernabéu.

Lo que dijo el joven Mastantuono quedará en el olvido a medida de un buen rendimiento y la verdad es que todo indica que eso llegará, que ya hasta hay quienes le ven cierta similitud con el gran Di Stéfano. Claro que son los mismos que así calificaron a Bellingham no más llegar para retirarle el apelativo en cuanto se le secó la racha goleadora. Pero hay que ver tanto tiempo ordenando la supremacía de Cristiano para que un recién llegado te lleve la contraria.