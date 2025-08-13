Por qué Verifactu, el nuevo sistema de facturación digital, es una oportunidad para tu bar o restaurante
Subidas, aunque modestas
El parqué
Los principales índices bursátiles europeos tuvieron un comportamiento alcista tras el mediodía en la sesión de ayer. El Eurostoxx 50 cerró con un ascenso del 0,2 %, el CAC 40 francés del 0,8 %, y el DAX alemán registró descensos del 0,1% por la caída de la empresa de software SAP. El IBEX 35 cerró en máximos tras una subida del 0,2 %.
En España, en el plano empresarial destacamos las subidas de IAG (+3,8 %) y de Fluidra (+1,8 %) y las bajadas de Grifols (-1,4 %) y BBVA (-1,5 %). En el plano geopolítico, las tensiones comerciales entre España y EEUU han crecido en los últimos meses después de que el Gobierno español renunciara recientemente a la compra de aviones estadounidenses y resistiera la intensa presión para comprometerse con el nuevo objetivo de gasto en defensa del 5?% de la OTAN, al tiempo que buscaba estrechar los lazos económicos con China.
En Europa, la compañía de software alemana SAP lastró al índice con un descenso de 6,7?%; la parte positiva la pusieron las utilities y el sector industrial con ligeras subidas. A medida que la temporada de resultados llega a su fin, el 67?% de las empresas europeas ha presentado resultados, y solo el 32?% de las empresas han superado las previsiones.
También te puede interesar