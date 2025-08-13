Subidas, aunque modestas

Los principales índices bursátiles europeos tuvieron un comportamiento alcista tras el mediodía en la sesión de ayer. El Eurostoxx 50 cerró con un ascenso del 0,2 %, el CAC 40 francés del 0,8 %, y el DAX alemán registró descensos del 0,1% por la caída de la empresa de software SAP. El IBEX 35 cerró en máximos tras una subida del 0,2 %.

En España, en el plano empresarial destacamos las subidas de IAG (+3,8 %) y de Fluidra (+1,8 %) y las bajadas de Grifols (-1,4 %) y BBVA (-1,5 %). En el plano geopolítico, las tensiones comerciales entre España y EEUU han crecido en los últimos meses después de que el Gobierno español renunciara recientemente a la compra de aviones estadounidenses y resistiera la intensa presión para comprometerse con el nuevo objetivo de gasto en defensa del 5?% de la OTAN, al tiempo que buscaba estrechar los lazos económicos con China.

En Europa, la compañía de software alemana SAP lastró al índice con un descenso de 6,7?%; la parte positiva la pusieron las utilities y el sector industrial con ligeras subidas. A medida que la temporada de resultados llega a su fin, el 67?% de las empresas europeas ha presentado resultados, y solo el 32?% de las empresas han superado las previsiones.