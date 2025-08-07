Tebas y Florentino, a duelo diario

Tras comunicarse con gruesos caracteres y todo lujo de detalles que Arda Güler ha ganado diez kilos de masa muscular desde que milita en el Real Madrid aparece la enésima confrontación con LaLiga del club más laureado del Siglo XX y con muchas opciones de serlo también del presente. Está en un duelo continuo el Real Madrid con todo lo que se mueve, sobre todo si al otro lado del ring se encuentra Javier Tebas.

Aun siendo madridista confeso, cuanto se le ocurre al abogado oscense es contestado desde el Bernabéu sin pararse en barras respecto al armamento a utilizar. Es una continua discusión y ya hasta se da pie al sarcasmo más o menos humorístico, pues Tebas suele calificar al presidente madridista como Ser Superior. Recordemos que así fue como Emilio Butragueño calificó a Florentino Pérez el día que fueron presentados en un apelativo que causó furor en su día y que ahora ha desempolvado Tebas.

La última desavenencia viene por el deseo madridista de empezar la Liga más tarde bajo la excusa del poco tiempo que tendrá para hacer la pretemporada. Y ni corto ni perezoso, Tebas se ha negado en redondo apelando a que tanto Chelsea como PSG arrancarán antes a pesar de haber terminado después que el Madrid el controvertido Mundialito. No sabemos cuál será la próxima confrontación entre LaLiga y el Madrid y si Javier Tebas continuará llamando Ser Superior a su contrincante habitual; así no nos aburrimos.