Tiempo de ensayos con pocas pistas

Pase de la firma a la pretemporada de Betis y Sevilla haciendo hincapié en la forma de programar este tiempo de probaturas y ajuste fino. Ayer le dio carpetazo el Betis a los ensayos en La Rosaleda y esta tarde lo hará el Sevilla en Toulouse. Finaliza el tiempo de afinamiento bajo fuego de artificio para que el próximo fin de semana aparezca el tiroteo graneado con munición de verdad. Y mientras el Betis ha programado una pretemporada alejada del calor, el Sevilla ha combinado carretera de Utrera con lugares como Alemania y esta tarde Francia.

Y pasa que hogaño, este tiempo de laboratorio y ensayos deja pocas pistas de cara a la competición. Con esa milonga de que la ventana de verano se cierre con varias jornadas disputadas hace que una gran parte de las negociaciones se apuren hasta su resolución sobre la campana de clausura. Raro ha sido el partido en el que Pellegrini y Almeyda hayan puesto en liza un equipo con cara de debutar en Bilbao y Elche, pues entre la sobredosis de canteranos y tantas operaciones aún en el aire, eso apenas se ha dado.

Si en el Sevilla falta gente en defensa, en el Betis la sombra de Antony hace que ni siquiera se cubra el cupo de extracomunitarios. También incide en el Sevilla el culebrón Juanlu con esa postura tan lógica del futbolista que es elegir el lugar donde vivirá en el futuro inmediato. Pretemporadas sin nada que ver con lo de antaño, aunque anoche se libraron dos trofeos que eran clásicos hasta no hace mucho.