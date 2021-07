Un verano inquietante

El aumento de los contagios de la variante delta y la persistencia de la inflación amenazan la recuperación. Ambos sucesos han acabado por inquietar a las bolsas, que en la última semana han sufrido una fuerte corrección que puede continuar durante el mes de agosto. Corrección que limpiará de sobrecompra el mercado dejando el camino libre para una recta final alcista a final de año. Hay argumentos para mantener esta hipótesis. A pesar de la irrupción de la variante delta los procesos de vacunación se aceleran. Los gobiernos de los países desarrollados están dispuestos a continuar con las políticas fiscales expansivas hasta que la recuperación esté asegurada. Los índices de confianza de empresarios y consumidores están al alza y la inversión y el consumo despegan con fuerza. Los resultados de las empresas se recuperan mejor de lo previsto. Y sobre todo, los bancos centrales están decididos a prolongar sus políticas monetarias expansivas el tiempo necesario y han aumentado el objetivo de inflación con el firme propósito de apoyar la recuperación.

Los bancos centrales siguen insistiendo en que la inflación es transitoria y que remitirá a final de año. No obstante, no convencen a los mercados. Existen elementos permanentes del lado de la oferta que presionan sobre los costes, algunos de ellos coyunturales, pero otros estructurales. Los bancos centrales se verán obligados a reducir las compras de deuda y posteriormente a iniciar una gradual subida de los tipos de interés. Es cierto que van a intentar que sea lo más tarde posible, segundo semestre de 2022 o inicios de 2023, y qué será muy gradual para no abortar la recuperación

El jueves se reúne el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Christine Lagarde ha anunciado que habrá importantes novedades. Tras cambiar la estrategia modificando y aumentando el objetivo de inflación hasta el 2%, simétrico y a medio plazo, el Consejo de Gobierno anunciará nuevas herramientas, nuevo lenguaje y nueva orientación de la política monetaria. La nueva estrategia ofrece la posibilidad de que la inflación pueda superar temporalmente el 2%, aportando una gran flexibilidad cuantitativa y temporal en el manejo de los instrumentos, deuda y tipos de interés, para controlar la inflación sin poner en riesgo la recuperación. Habrá novedades en el lenguaje y orientación de la política monetaria y el anuncio de transición del Programa de Emergencia (PEPP) a otro adaptado al nuevo escenario de recuperación.

Los bancos centrales intentan preservar la estabilidad financiera y apoyar la recuperación. Pero son conscientes de la gran incertidumbre del nuevo escenario que ellos mismos han creado. Han inundado el mundo de liquidez a tipos de interés próximos a cero, lo cual ha estimulado un excesivo endeudamiento público y privado y un gran apetito por la asunción de riesgos excesivos. La deuda global casi se ha duplicado y se han generado grandes burbujas en los mercados de deuda, bursátiles, inmobiliarios y de criptomonedas. Los bancos centrales tienen la difícil tarea de apoyar la recuperación y combatir la inflación, preservando simultáneamente la estabilidad financiera, en un escenario inestable plagado de burbujas y una altísima deuda global. Un experimento insólito, nunca antes acometido: apoyar la recuperación, controlar la inflación, y desinflar las burbujas de activos sin que lleguen a explotar.