Periodista las veinticuatro horas del día, nuestros caminos se cruzaron en el nacimiento del proyecto más ilusionante que nos tocó vivir. La diferencia de edad no fue óbice para que el feeling naciese y perdurase con sus dientes de sierra, acusadísimos dientes los muy puñeteros. Podía ser mi hijo, pero fuimos compañeros con todos los vaivenes que eso trae en su valija. Compañero y, sin embargo, amigo con todas sus consecuencias, era mi mejor corrector, un lujo que mejoraba cuanto restañaba. Y hoy, en los umbrales del verano, la noticia no por esperada menos dolorosa. Tras su cruel y largo epílogo vital, la muerte le pone el punto final al sufrimiento y a mí, que podía ser su padre, se me rompen los adentros en la fatal confirmación del adiós para siempre de Javier Mérida, un torbellino, un periodista...