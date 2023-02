Tras ver la luz los carteles de San Isidro, anda en ebullición el programa de la temporada sevillana. Es tiempo de rumorología y la verdad es que el río debe llevar mucha agua por el ruido que hace. A una semana de su publicación, raro es el día que no se producen novedades. Confirmados los pilares de la Feria, el ajuste de piezas da para mucho y si hoy entra Cayetano, mañana se entera uno de que es Ferrera y no Ureña el que acompaña al Cid y a De Justo con la de Victorino. Y así estamos en plena cuenta atrás cuando surge la noticia de que la Empresa Pagés asesta el golpe de gracia al Canal Toros eligiendo otra plataforma que dará la Feria en streaming. Otra asignatura pendiente en la que uno habrá de aplicarse por vía de urgencia para no quedarse fuera de juego. Y es que Fallas y San Isidro fueron las primeras ferias en apuntarse y no cabe otra que el aggiornamento.