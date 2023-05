Por los caminos ya van las hermandades rocieras en peregrinación. Se apagó la polémica por la burla a la Virgen del Rocío en TV3, que tuvo su novena de comentarios a posteriori. En otro programa de los mismos caricatos llegó a aparecer la Virgen de Montserrat, Patrona de Cataluña, para que todo el mundo en general viera que ellos se meten con la Virgen, sin importarles donde tiene sus devotos. Pero ha pasado desapercibida una curiosidad, sobre la que se viene alertando en los últimos años: Andalucía no tiene Patrona. Aunque muchos andaluces y catalanes creen que la Virgen del Rocío es la Patrona de Andalucía. Así se ha solicitado en diversas ocasiones, sobre todo en 2012, cuando organizaron una campaña. Sin embargo, no ha sido proclamada como tal. La decisión, por supuesto, no depende de la Junta de Andalucía, ni del Parlamento, sino de los obispos andaluces.

Siendo Andalucía la tierra de María Santísima, según la definió Benito Mas y Prat en el siglo XIX, es rarísimo que no tenga Patrona. De las 17 comunidades autónomas existentes en España, hay ocho que cuentan con Patrona, pero Andalucía no está entre ellas. Las patronas marianas de España son las vírgenes siguientes: Pilar (Aragón), Covadonga (Asturias), Bien Aparecida (Cantabria), Montserrat (Cataluña), Guadalupe (Extremadura), Valvanera (Rioja), Candelaria (Canarias) y Desamparados (Comunidad Valenciana). Algunas de esas imágenes son tallas pequeñas, románicas o góticas, con devociones vinculadas a la reconquista y cristianización de sus antiguos reinos, o a la evangelización de América. También es curioso que las patronas de Cataluña, Canarias y Extremadura sean tres vírgenes negras (morenetas o morenitas). Para que digan que somos racistas.

En Andalucía, las dos devociones marianas más extendidas son las vírgenes del Rocío y del Carmen, a las que se tributa culto en todo el territorio andaluz. La histórica vinculación del Carmen con el mar no quita para que también sea muy venerada en el interior. Es una devoción más universal, aunque menos específicamente andaluza que el Rocío, en cuya celebración de Pentecostés confluyen miles de peregrinos de las ocho provincias por los caminos de Andalucía.

Los motivos para declarar Patrona de Andalucía a la Virgen del Rocío son tan claros que algunos lo dan por hecho y otros han supuesto que no hacía falta. Las burlas de TV3 acreditaron que en otros lugares se relaciona inequívocamente a la Virgen del Rocío con Andalucía. Y que esta nacionalidad histórica (así la define el Estatuto Andaluz) se merece tenerla ya como Patrona oficialmente declarada. Eso también es piedad popular.