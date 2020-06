No somos homófobos, pero "si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología". No somos racistas, pero vetamos la declaración en el Senado contra el racismo. No somos xenófobos (¡basta de etiquetas!), pero mis anticuerpos españoles luchan contra los "malditos virus chinos". Libertad religiosa, siempre (siempre y cuando sea la nuestra, "la Tercera Guerra Mundial tendrá que empezar algún día y será contra el Islam"). ¿Fascista yo? ¡Para fascismo el antifascismo! Ser español es cuestión de ideología, quien no piensa como yo no es español. Punto. No somos patrioteros, sino grandísimos patriotas. Cualquier opción de vida que no sea la mía es una imposición ideológica, cualquier columnista que no sea quintacolumnista es de "la brigada mediática de la izquierda". Ea. Hablamos claro, pero eso no significa que digamos la verdad. Denunciamos las fake news que lanza todo aquel que dice que somos homófobos, racistas, xenófobos y fascistas. ¡Uy, lo que me ha dicho! Libertad, la que tengo aquí colgá. El totalitarismo son los otros. Si el Gobierno quiere imponer una dictadura y el 21% de nuestros votantes consideran que es preferible una dictadura a una democracia en ciertas circunstancias, ¿tenemos un problema? Con Franco vivíamos mejor.

No somos machistas, pero reventamos los actos de repulsa de asesinatos machistas. Las mujeres de izquierdas, "feas" y "amargadas", "no tienen machos empotradores". Como dijo el entrañable Queipo de Llano, con nosotros sería posible demostrar a esas mujeres "lo que son hombres de verdad, y no milicianos maricones". No hay violencia estructural machista, es intrafamiliar y es el demonio, que es mu malo. Anda, tontas…, si nosotros somos el verdadero feminismo, y no esas "zorras machorras". Aquí no hay más víctimas que mis gónadas toreras. No somos negacionistas, lo que pasa es que el cambio climático "es una tomadura de pelo". Porque una buena bandera lo tapa todo, nos la apropiamos. La ciencia avanzará "con la ayuda de Dios" más que invirtiendo en ella. Nos pirra la sombrita del palio, pero no para el ciudadano Bergoglio, que mete a inmigrantes en el Vaticano. No somos clasistas por llevar "al Duque de Alba en la solapa", ni populistas por querer marcar el debate público con cositas de polarizar. Si lleváramos pistola, el mundo sería mucho más bonito. Para extremistas, quienes defienden los derechos de todos los humanos y en especial de los más débiles. Soy lo que soy, pero.