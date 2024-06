Noticia que llega con su cara y también con su cruz es la de que Morante haya decidido cortar su temporada por motivos de salud. Particularmente me alegra que al final haya decidido cortar por lo sano, pero como aficionado es una tragedia. Me alegra porque estaba jugando a una suerte de ruleta rusa en la que la bala estuviese agazapada para presentarse en cualquier rincón del circuito. Como aficionado tengo una tristeza que llega a ser como una sensación de orfandad por la ausencia del mejor torero del escalafón. Nunca ha sido igual ir a una corrida de Morante que a otra en la que no esté. El artista más valiente, el que a más toros le saca partido, esas faenas que él se inventa, aquel rabo de Ligerito... Tantos detalles que perdemos con su ausencia, pero ha llegado a tiempo, que quién sabe qué guarda el futuro.