Extranjeros en casa

Sevilla se ha convertido en la capital europea del turismo ingelitente por méritos propios y toca aprovechar para repensar el futuro con un sector claramente al alza. Como destacó el alcalde, Antonio Muñoz, la capital no sólo ha de aspirar a ganar visitantes año tras año, sino que se puede convertir en un destino ideal para vivir y para invertir. Es en este punto donde todos hemos de reflexionar a fondo para no morir de éxito. El centro se ha convertido en algo parecido a un parque temático y si no se aprovecha la ocasión para refedinir el modelo es posible que muy pronto algunos sevillanos se sientan extranjeros en su propia casa.