Una Justicia lenta y letal

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha retirado la acusación contra el ex portavoz municipal de IU y ex primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y el ex concejal José Manuel García, en relación con las mordidas pagadas por Fitonovo para "financiar" dicho partido. Esto implica que ambos serán absueltos, pero en ningún caso la Justicia podrá reparar el daño causado a ambos durante ocho años, después de su imputación por la juez Alaya. Al ser tan lenta, la Justicia no sólo es letal cuando mantiene a sus acusados tanto tiempo en el banquillo sin pruebas: no es eficaz ni cuando acierta con sus acusaciones.