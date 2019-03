Mentirosas y desmemoriadas

Begoña Gómez -señora de Sánchez-, Carmen Calvo, Isabel Celaá, Dolores Delgado, Reyes Maroto, Magdalena Valerio y Nadia Calviño voceaban en la manifestación del 8 M: "Dónde están, no se ven, las banderas del PP". En los días previos Carmen Calvo multiplicó sus ataques al PP: "Me produce desazón que esto que estamos viendo como feminismo liberal de la derecha consista en seguir usando a las mujeres como mercancía… Hemos vivido en una burbuja en la que pensábamos que la derecha era feminista. No lo ha sido nunca… Nunca han visto los criterios de la democracia paritaria, ni de las políticas de discriminación positiva, ni de las cuotas de participación. Siempre lo han rechazado".

Los tiempos electorales abundan en exageraciones, mentiras y manipulaciones. Pero en este adjudicarse la exclusividad feminista tildando al PP (y a Cs si se descuida) de machista han ido demasiado lejos. Olvidando (o mintiendo) que hay derechos conquistados que son irrenunciables por razón legal y masivo apoyo social (lo que no significa que no quede aún mucho por lo que luchar). Y no es este el único olvido (o mentira) significativo.

Olvidan los socialistas, al apropiarse de Clara Campoamor, que una parte considerable de la izquierda (entre ellos 32 de los 118 diputados socialistas, incluida Margarita Nelken) votó junto a la derecha contra el sufragio femenino en 1931, al igual que hizo gran parte del Partido Radical de Clara Campoamor (incluida Victoria Kent); que tras dejar su partido se le negó el ingreso en Izquierda Republicana; y que se exilió en 1937 huyendo tanto de los franquistas como de los comunistas y anarquistas.

Olvida la señora Calvo que en nuestra historia democrática UCD nombró la primera ministra y el PP tuvo cinco de las siete presidentas de comunidades autónomas, las dos primeras mujeres que presidieron el Congreso y el Senado, cuatro de las cinco primeras alcaldesas de grandes ciudades o la primera (y única) secretaria general de un partido: ni PSOE, ni PC, ni IU han tenido mujeres al frente; y en cuanto a Podemos… "vuELve".

Olvidan las redactoras del manifiesto del 8 M, al condenar "las políticas coloniales, neoliberales y racistas del Norte Global" y el capitalismo "patriarcal, racista, colonizador y depredador", que el feminismo nació en los países capitalistas con sociedades desarrolladas. Porque la plena democracia es fruto del desarrollo económico y el bienestar que conllevan progreso social e igualdad.