Usemos un término de moda: el relato. Cada etapa tiene su vocablo, unas veces estúpido y otras original. En Andalucía ahora se trata de elaborar el relato. ¿Quién se encarga? El presidente Moreno. Nos hemos pasado meses oyéndole insistir en que se debía agotar la legislatura. Y daba las razones, que realmente lo eran. La región necesita estabilidad política e institucional más que nunca, el gobierno de coalición no solo no tiene fisuras sino que el vicepresidente, que es de Ciudadanos, acude de invitado VIP al congreso del PP andaluz, y 2022 es el año de gestión de los fondos europeo. Pero, ay Moreno que te veo, hemos cambiado el relatos que deben ayudar a la recuperación. . “La oposición me está forzando a convocar elecciones”. De unos días a hoy tenemos confirmado nuevo mantra.

¿Qué ha pasado? Hace un año que Ciudadanos estaba negociando en los despachos de la Moncloa una serie de mociones de censura contra el PP. Los objetivos eran la Región de Murcia, Murcia capital, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Pero no salió la jugada de Arrimadas y Sánchez. Ayuso, alertada por Génova, convocó elecciones. Mañueco ha dado el paso en Castilla y León al ver que Ciudadanos comenzaba a coquetear de nuevo con el PSOE y que las carantoñas podían cristalizar en una posible moción de censura. Y Moreno y su equipo llevan un tiempo viendo pasar trenes sin subirse a ninguno. Tras lo ocurrido en Murcia y Madrid, los sondeos le llegaron a dar al PP andaluz un porcentaje de escaños muy próximo a la mayoría absoluta. Después se produjo el rechazo a los presupuestos. Y otro tren volvió a pasar. Entonces los sondeos ya daban una subida de Vox y un PP por debajo de los 50 escaños. Pero Moreno decidió aguantar. Trascendieron los audios de Marín donde afirmaba que no debían salir adelante los presupuestos y, lo que es peor, pedía a sus diputados que boicotearan las leyes del PP, el socio de gobierno. Moreno decidió aguantar y dejar pasar otro tren.

Ahora los sondeos dan al PP andaluz que está lejos de la mayoría absoluta, que Vox sube de forma considerable con Macarena Olona al frente, y que Ciudadanos está al borde de la desaparición. Si Ayuso se subió a la ola de Murcia y Mañueco se está subiendo a la resaca de la ola de la presidenta madrileña, a Moreno no le queda otra que coger el último tren y subirse a la previsible ola de Mañueco. En el Palacio de San Telmo son conscientes. O Moreno convoca elecciones o estará más cerca de los 40 escaños que de la mayoría absoluta. Por eso hay que fabricar el relato con cierta urgencia.