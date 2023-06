El PSOE ha perdido las últimas seis elecciones que se han celebrado en España: las de Madrid, las de Castilla y León, las andaluzas de junio de 2022 y las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Desde las catalanas, cuando presentó a Salvador Illa, no gana unos comicios, aunque al ex ministro de Sanidad le faltaron parlamentarios para gobernar la Generalitat. Los militantes socialistas deben tener esto muy presente para cuando en las próximas semanas llegue el falsario de José Félix Tezanos con sus encuestas trampas, cuya única función es doparles el ánimo antes de la batalla con las mismas anfetaminas que los oficiales de Hitler daban a sus soldados en el campo de batalla. Y, claro, después llegan las depresiones ¿Cómo es posible que se perdiese Huelva, Sevilla y Jaén?

Si Pedro Sánchez cae derrotado en las generales de julio como consecuencia de su segundo plebiscito fallido –el primero fue el del 28 de mayo– , habrá una gran crisis, pero no sería la primera vez que los socialistas pasan por un ciclo en la oposición. Sin embargo, sus compañeros andaluces no tenían esta experiencia en 2018, y llevan desde entonces dando palos de ciego. Sin vista y sin olfato. Andalucía ha cambiado, y el PSOE sigue con el esquema de los tiempos de Manuel Chaves y de Susana Díaz. El relevo de Juan Espadas no está funcionando, acumula muchas derrotas, su dirección no es un equipo conjuntado, sino un amasijo de retales y tiene a quien debe ser el número dos de facto, Noel López, noqueado por el vodevil de Maracena.

No es culpa de Espadas, la oposición es aún más dura de lo que pensaba Andreotti, pero el ex alcalde de Sevilla no va a ser quien salve al PSOE de Andalucía de la crisis más profunda que ha vivido desde la Transición, de tal calado que debería acometer un proceso de refundación, algo similar a lo que Javier Arenas hizo con el PP cuando éste comenzó a penetrar en las clases urbanas y en las comarcas de la nueva agricultura. Hay que desvestirse y ponerse otro traje. Si Juanma Moreno ha seguido desde que es presidente el libro de Manuel Chaves, el PSOE tiene que repasar qué hizo Arenas en aquellos años duros para el PP.

El nuevo liderazgo tendrá que pasar por aquellos alcaldes que, en condiciones adversas, ha sido capaces de ganar con amplias mayorías, son los de Dos Hermanas, San Fernando, Chiclana, Alcalá de Guadaíra o La Rinconada, de donde saldrá el próximo presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. O de Jaén, la otra provincia donde el PSOE siempre gana. Tienen la autoridad y saben cómo ganar elecciones.