Cerró la gran tienda de vestidos de novia de la Plaza del Pan y por supuesto ya se anuncia un nuevo bar. Este lugar del centro tendrá ya más negocios de hostelería que de otro tipo, cuando era rico en diversas actividades en sus muchos locales. La plaza conserva los bajos comerciales del zoco que estaba situado a la espalda de la mezquita que sustituyó al que debió ser un gran edificio de la Sevilla romana. De hecho en el interior de algunas tiendas se conservan las columnas históricas. Esta plaza no hace más que ganar en fealdad con el paso de los años. No tiene suerte entre la pavimentación sucia instalada en la primera década del siglo XX y los nuevos negocios que despiden olor a pizza y contaminan con sus publicidades chillonas. Novias Cira cerró en agosto de 2019 después de cuarenta años de puertas abiertas. Y bien que lo sentimos. Se anuncia ya un nuevo negocio de las dos únicas cosas que sabemos hacer en los últimos años: montar bares y convertir casas, locales y hasta despachos profesionales en apartamentos turísticos. ¿Pues no hay un conocido letrado que ha convertido su bufete de la Avenida de la Constitución en alojamiento turístico?

Sigamos con la plaza. La dueña del comercio Novias Cira explicó el cierre con palmaria claridad: “La confección a medida ya no vende. No es rentable. Los clientes prefieren comprar en franquicias”. Malos tiempos para la artesanía en todos los sentidos, salvo que se venda una experiencia sensorial y otras gaitas que se puedan difundir en las redes sociales. También cerró su camisería a medida Javier Sobrino, que triunfa con sus bares. ¿No les cuadra todo? No hay demanda suficiente para mantener una oferta variada de negocios de ropa de calidad, ni de muebles, ni de cierta comida de toda la vida. La Plaza del Pan será en breve un nuevo comedero donde, al menos, se mantiene el singular, reputado y premiado bar Europa en la esquina de Alcaicería; una joyería casi al comienzo de Lineros y la tienda de fotografía Santana, muy especializada y de alto nivel. Por lo demás, bares de nuevo cuño y pizzas, enfocado todo a nuestros señores y amos los turistas. ¡Y que no nos falten!

Prueben a contemplar las espaldas del Salvador desde el punto alto de la plaza y comprobarán la contaminación del paisaje. No deja de sorprender el desprecio de muchos emprendedores por el centro histórico, ni de preguntarse en qué momento se les ocurrieron ciertos rótulos y publicidades. Al final, tal como está el centro, resultará que Sevilla solo es capaz de mantener una estética homogénea y plural en la Feria.