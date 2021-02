Presión en la universidad

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha estrenado su segundo mandato haciendo frente a la presión para que los exámenes no fueran presenciales debido a la situación sanitaria. Esa presión no ha venido sólo de colectivos de alumnos que acusaban al rector de despreciar los riesgos. También el ministro de Universidades, Manuel Castells, colocado en el puesto por Podemos, protestó y pidió que las pruebas fueran on line. El rector de Sevilla ha contado, sin embargo, con el respaldo del consejero de la Junta Rogelio Velasco, que tiene las competencias en universidades.