Razón y Escrúpulos

Dios me libre de fardar, como hacen los pagados de sí, de las lecciones agrias de la vida, pero quiero traer aquí una por si acaso hace pensar: ante personas capaces de atropellar lo sensato y lo ético, cualquiera lleva las de perder. Siempre lleva ventaja quien no tiene escrúpulos, hace válido lo absurdo, no se compadece, esconde una profunda nada bajo la máscara y jamás se le cae la cara al suelo de vergüenza. Al incapaz de sentir vergüenza no lo tengo por amigo, pero tampoco como enemigo: corro de él. Que en el terreno personal podamos encontrarnos gente así es más o menos inevitable, y es mejor huir rápido de estos demoñejos -y demoñejas-. El problema es cuando esta manera de actuar se convierte en una estrategia política indisimulada. Pensaba en ello en estos días en los que hemos presenciado a Díaz Ayuso hacer el movimiento estrella en el tablero político. Rapidez de reflejos no le falta a su ventrílocuo. Kairós se le ha puesto por delante y M.A.R la ha agarrado del mechón. Ni La Católica, a la que tanto dice admirar la presidenta en funciones -más quisiera llegarle al chapín-, se movió más presta. Ante esto, en la realpolitik, no hay nada que recriminar. Lo sonrojante es la incoherencia que empuña entre balbuceos. Entre lo que deja entrever porque se le escapa y lo que suelta porque está en el argumentario, Ayuso hace pasar por normal lo intolerable, y eso es un peligro. Falsas dicotomías de fácil instalación en las mentes más elementales, como "socialismo o libertad", o comparaciones inaceptables como la de que los hombres "sufren más agresiones que nosotras" al hablar de violencia machista (por mencionar sólo dos atropellos) representan a la perfección cuál es el campo de batalla: el del disparate, la provocación y el "todo vale". En esas lides, como decía, cualquiera con escrúpulos lleva las de perder. Es la estrategia Trump, y funciona. Quien se presta a poner cuerpo a esta estrategia, le falta o moralidad o inteligencia. Además de decoro.

Afirmo que no toda la derecha española es así -frente a este modelo se contrapone el de Feijóo-, y que esto no es cuestión de ideología sino de razón común y de valores, sean éstos cuales sean. Mal le iría a España sin una derecha en condiciones, que sepa guardar las formas, la sensatez, la dignidad y la ética; con una derecha donde gane la versión dislocada e hiperventilada. Eso, Pablo Casado -que aún está pensando qué quiere ser de mayor- debiera tenerlo muy presente.