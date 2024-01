Hay que ver la que están montando con el stand de Sevilla en Fitur. Con el stand de Sevilla sin sus pueblos, quiero decir, ya que se ha independizado de la provincia porque no se fían de la Diputación. Una vez más, la confrontación hostil. En Sevilla sin sus Pueblos gobierna el PP con José Luis Sanz. En Sevilla son sus Pueblos gobierna el PSOE con Javier Fernández. Este año la Gran Ciudad ha montado el stand de Fitur por su cuenta, pero parece que no está a la altura de su grandeza. Han criticado que el stand en cuestión mide 110 metros cuadrados y está en un pasillo, como si fuera un diplomático de carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores a la espera de un destino. Sevilla no ha ido a Fitur como una Gran Ciudad, sino que la han puesto junto a Alcalá de Henares y Ciudad Rodrigo.

¡Alto ahí! Alcalá de Henares (Madrid) y Ciudad Rodrigo (Salamanca) son dos pueblos muy respetables. Ya quisieran algunas capitales de provincia tener sus monumentos. Alcalá de Henares es patrimonio de la Humanidad, allí vivió Cervantes, es ciudad episcopal, y de acrisolado prestigio en su Universidad. Ciudad Rodrigo también es monumental y con catedral, muralla y castillo, entre otros atractivos de su patrimonio, pues fue enclave de históricas batallas. Tanto Alcalá de Henares como Ciudad Rodrigo están gobernadas en sus ayuntamientos por el PP, en lo que coinciden con Sevilla, su ilustre vecina de Fitur.

Pero aparte de los vecinos, está el caso de la Diputación Provincial, que utiliza como lema “Sevilla son sus pueblos”. Ese lema no lo ha inventado Javier Fernández, el actual presidente de la Diputación, que es también secretario provincial del PSOE y alcalde de La Rinconada. Ese lema subraya que la Diputación presta especial atención a los pueblos. Aunque no significa que se olvide de Sevilla, donde organizan actos, y hasta ponen un cine de verano cuando la mitad de los sevillanos de la Gran Ciudad están de turismo en las playas huyendo del calor sofocante.

La divergencia entre las dos Sevillas (la Gran Ciudad y la de pueblos) viene de la política, como tantas desgracias. Ya le gustaría a Ricardo Sánchez que el PP gobernara en la Diputación y así podrían buscar sinergias. Pero no ha sido posible. Desde las primeras elecciones municipales democráticas, en 1979, en la Diputación de Sevilla siempre ha gobernado el PSOE. Están invictos. Sevilla son sus pueblos socialistas, como Dos Hermanas, el mejor ejemplo. Y el PSOE y el PP no son como dos hermanas en Fitur, sino que han ido cada cual por su lado. Tampoco pasa nada, ni al turista le preocupan esas trifulcas.