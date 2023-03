Lo de Tamames, me temo, va a salirle de miedo a Vox. No lo temo irónicamente. Aunque me parece mucho mejor que las cosas salgan bien al partido más conservador, con Tamames han caído en algo que me produce un pelín de alergia. Reconocer mayor autoridad moral a la izquierda. Tamames fue comunista y eso se nos termina presentando como un mérito insoslayable. Entiéndaseme: me parece fenomenal y lógico que cualquiera deje de ser comunista cuanto antes; lo que me choca es que, después, se venda haberlo sido como una tremenda gracia personal.

Este complejo está por todas partes. Anteayer, alguien tan mesurado como José Joaquín León escribía: "Muchos niños rojos salieron de padres franquistas. Pero lo de ahora es peor. De un abuelo del PCE han salido los nietos de Vox". Obsérvese: "mejor rojos que de Vox". Y Vox, tirando de Tamames, le da un poco la razón. ¿Imaginan ustedes a Podemos presentando de candidato en una moción a Alejo Vidal-Quadras?

Así las cosas, si el PP, sus medios cercanos y los comentaristas afines hubiesen ridiculizado los puntos flacos de este movimiento táctico, pero, aun así, hubiesen votado a favor, porque la urgencia nacional es reprobar a Pedro Sánchez y a un Gobierno que no hace una buena; hubiesen dejado a Vox a solas con su elección.

Negándose a apoyar la moción, dejan a Vox solo, sí, pero único en la oposición frontal a Sánchez. Con el añadido de que tiñen de generosidad la elección de un Tamames tan alejado de los planteamientos de Vox. Ni por eso ni Ciudadanos ni el PP han sido capaces de votar contra Sánchez. Dan a Vox un dos por uno. La elección de Tamames se trasmuta en un gesto de generosidad desdeñado y se fortalece la idea de que es Vox quien se deja toda la carne en el asador.

Regalan a Abascal esta premisa: "Si hasta Ramón Tamames les parece demasiado de derechas para echar a Sánchez…" Lo malo es que, en vista del éxito, en Vox se pueden acostumbrar a cubrirse con el manto de la superioridad moral de la izquierda, lo cual, a mí, que no creo en la necesidad de cubrirse ni en esa superioridad moral, me fastidiaría. Como a ustedes no les importa lo que me fastidie, sino en qué quedará esta moción, yo, que me debo a los lectores, se lo digo. Cuando en una semana pase la espuma mediática y el humo analista, Vox habrá quedado ante la opinión pública como quien estuvo dispuesto a oponerse a toda costa; y los demás…, pues no.