La Transición Ecológica de Sevilla

La Real Academia Española define transición como "acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto". La Ecología estudia el medio ambiente de los seres vivos. Algo que se denomine ecológico debe estar inspirado por los principios de la Ecología que explican en funcionamiento de la Naturaleza. Si los principios ecológicos no presiden en el siglo XXI la gestión del planeta estamos en el mal camino. Si las ciudades no se rigen por principios ecológicos no haremos ciudades saludables, sostenibles y sociales. La novedad más significativa del nuevo Ayuntamiento de Sevilla es la creación de una Concejalía de Transición Ecológica y Deportes. Esta Concejalía engloba las políticas de desarrollo sostenible, arbolado, parques y jardines y protección ambiental, asumiendo también las competencias del Instituto Municipal de Deportes y Lipasam. En relación con la Transición Ecológica asume, entre otras, las siguientes competencias: coordinación de todas las políticas municipales con incidencia en el cambio climático, calidad y protección medioambiental, gestión de la energía, arbolado viario y arbolado ubicado en edificios de conservación municipal, zonas verdes, parques y jardines, indicadores de sostenibilidad, huertos urbanos y educación ambiental. La nueva estructura, esencial para la ciudad, tiene al frente a David Guevara García, que tuvo en el anterior mandato la gestión política de Deportes y también de la Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines, con gran eficiencia. El Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español acordó ascender a David Guevara García al puesto nueve en la lista para las elecciones municipales del 26 de mayo. Pedro Sánchez Castejón, presidente del Gobierno de España, creó con gran acierto el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), poniendo al frente del mismo a Teresa Ribera Rodríguez. El presidente Sánchez justificó la creación del Ministerio de Transición Ecológica por la necesidad de concentrar las políticas encaminadas a construir un futuro sostenible acelerando la descarbonización de España. Llama la atención que algo similar no haya ocurrido en la Junta de Andalucía. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas Cejas, con la decisión de la generación de esta nueva Concejalía, ha mostrado una gran visión estratégica sobre el presente y futuro de Sevilla. No se puede concebir hoy una ciudad sin una Concejalía que vele por el medio ambiente urbano. Todos querríamos que no hiciera falta una transición hacia un mundo más ecológico, deseamos estar ya en esa realidad. Pero no es así, por lo cual es imprescindible el establecimiento de una estructura política, dotada con los medios materiales y humanos, con las debidas competencias. Mi más sentida enhorabuena a Juan Espadas Cejas y el deseo para David Guevara García que tenga la visión y la fuerza necesarias para transformar una realidad material que debe avanzar hacia un futuro mejor.