Después del cartel, el himno. Yo también voy a escribir mi articulito. La semana pasada se le decía zorra a una señora en la calle Sierpes y te podían condenar por insultos machistas. Sin embargo, desde que el sábado ganó el festival de Benidorm una canción titulada Zorra, ha pasado a ser un elogio feminista. Todo depende del color del cristal con que se mira. Lo ideal es verlo morado o rojo. ¿Rojo, dice usted? Si en vez de cantar un himno, María Bas hubiera pintado un cartel con fondo rojo, a estas horas la estarían poniendo de chupa de dómine. Pero el zorrerío ha sido bien acogido. Más aún después de los entusiastas elogios del presidente Sánchez, el nuevo fan de Nebulossa. No sabemos si el presidente formó parte del voto demoscópico.

Así, con el beneplácito presidencial, España será representada en Eurovisión por Nebulossa, cuya cantante tiene 55 años, fue niñera de su marido, trabajaba como peluquera, y cantando no perrea, sino que se mueve menos que la estatua de la Venus de Milo. Aunque también enseña menos, pues para eso llevó a dos galanes del tipo boy de despedida de soltera.

La gente intransigente no sabe que un sevillano, Enrique Casellas, ganó en 1998 el festival de Benidorm, con una canción titulada Seguramente. Años después, en 2023, pronunció el pregón de la Semana Santa de Sevilla en el Teatro de la Maestranza. Fue un éxito, no te preocupes Enrique, que tú tampoco has pintado un cartel. Nuestro pregonero no fue a Eurovisión, porque entonces lo designaban a dedo, le gustara o no al presidente del Gobierno.

El mérito de Zorra es que canta la historia de una señora que se desmelena, y se empodera, y sale a por todas (o a por todos, eso no queda claro), lo cual está muy bien, a su edad madura. Lo de la edad tiene guasa. Es cierto que esta señora, a sus 55, podría ser la madre de Aitana, Chanel o Ana Mena. Pero más mayor era Tina Turner, que fue sex symbol a sus 70 años, cuando había mujeres sex symbol, y cobraban por posar en Play Boy o Interviú y no se consideraba pecado machista.

A los mayores de 52 años les mejora el subsidio Yolanda Díaz en menos que canta un gallo. Algunos dicen que María Bas es la nueva Madonna española. Otros que se parece más a Raffaella Carrà. O que su temazo suena como Alaska sin pegamoides, o Rigoberta Bandini sin pechos. Yo añadiría que mucho más viejo que ella es Raphael, y ahí está el tío, no seáis machistas.

Se decía que España era el único país de Europa que no tiene letra para su himno. Así que ahora resulta que el nuevo himno español se llama Zorra. Tienen razón los que dicen que no nos entenderán en Europa. Es un país incomprensible.