De antaño a hogaño qué diferencia

Noche de agosto en estado puro, bullicio importado que hace que el ferragosto de hogaño se diferencie del de antaño por esas riadas de turistas que han cambiado espectacularmente la ciudad en general y sus usos y costumbres en particular. Noche de San Lorenzo en cualquier punto de San Lorenzo y la constatación de que las cosas han cambiado. El problema es que no se sabe si el cambio fue para bien o si lo que nos aguarda no merecerá la pena. Tremenda interrogante mientras contemplamos la destrucción a fuego lento de lo que parecía arreglado para siempre. Noche de agosto en estado puro, las chicharras como banda sonora y la arboleda como si fuera una pintura inanimada. De aquel agosto de cuando entonces sólo nos queda la calor, pero ni el ánimo es el mismo y ni el paisaje se le parece.