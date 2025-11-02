El microscopio
Un poco de autocrítica
El microscopio
La táctica de echar balones fuera cada vez que vienen mal dadas es tan vieja como la política. Lo vimos con el alcalde de Sevilla tras el temporal del miércoles. A la vez que criticaba a la Aemet por no activar el aviso rojo ante la previsión de lluvias fuertes, José Luis Sanz también podía haber hecho autocrítica. Las trombas de agua y las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes y no nos pueden pillar por sorpresa. ¿Está seguro de que el Ayuntamiento no pudo hacer nada más por evitar que la ciudad se viera tan desbordada?
También te puede interesar